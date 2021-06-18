https://ria.ru/20210618/evrosoyuz-1737619785.html

Евросоюз изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу

Евросоюз изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 18.06.2021

Евросоюз изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу

Выход России из "Договора по открытому небу" негативно отразится на всей глобальной архитектуре контроля над вооружениями, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:48

2021-06-18T18:48

2021-06-18T18:55

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Выход России из "Договора по открытому небу" негативно отразится на всей глобальной архитектуре контроля над вооружениями, говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.В ЕС подчеркнули, что будут "изучать последствия этого решения (России) для собственной безопасности и безопасности своих партнеров"."Обеспечивая прозрачность и предсказуемость, Договор по открытому небу способствует жизненно необходимому укреплению доверия. Возврат всех к своим обязательствам в рамках Договора укрепит европейскую и мировую безопасность и стабильность", - отмечается в заявлении Борреля.Ранее в пятницу российский МИД сообщил, что Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.

https://ria.ru/20210618/dogovor-1737589581.html

https://ria.ru/20210618/nebo-1737606535.html

европа

сша

россия

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жозеп боррель, европа, сша, россия, договор по открытому небу, евросоюз, в мире