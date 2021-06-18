Евросоюз изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу
18:48 18.06.2021 (обновлено: 18:55 18.06.2021)
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Евросоюз изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Выход России из "Договора по открытому небу" негативно отразится на всей глобальной архитектуре контроля над вооружениями, говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.
"Объявление Россией о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и пагубно скажется на глобальной архитектуре контроля над вооружениями", - говорится в документе.
В ЕС подчеркнули, что будут "изучать последствия этого решения (России) для собственной безопасности и безопасности своих партнеров".
"Обеспечивая прозрачность и предсказуемость, Договор по открытому небу способствует жизненно необходимому укреплению доверия. Возврат всех к своим обязательствам в рамках Договора укрепит европейскую и мировую безопасность и стабильность", - отмечается в заявлении Борреля.
Ранее в пятницу российский МИД сообщил, что Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.