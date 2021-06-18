https://ria.ru/20210618/evro-1737558102.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек - РИА Новости, 18.06.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки - до 85,9943 рубля, курс доллара - на 28,32 копейки, до... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:26
2021-06-18T13:26
2021-06-18T13:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
евро
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735468819_0:193:3297:2047_1920x0_80_0_0_9a6bab0e6ec84905d3958b5e6907f413.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки - до 85,9943 рубля, курс доллара - на 28,32 копейки, до 72,2216 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 47,4 копейки, составив 78,4193 рубля.
https://ria.ru/20210531/valyuta-1734855569.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735468819_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_4fb6796379eeb0204bdbdc50ecf42c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро, экономика
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек