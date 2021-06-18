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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210618/evro-1737558102.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек - РИА Новости, 18.06.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки - до 85,9943 рубля, курс доллара - на 28,32 копейки, до... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:26
2021-06-18T13:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
евро
экономика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки - до 85,9943 рубля, курс доллара - на 28,32 копейки, до 72,2216 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 47,4 копейки, составив 78,4193 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро, экономика
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек
13:26 18.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки - до 85,9943 рубля, курс доллара - на 28,32 копейки, до 72,2216 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 47,4 копейки, составив 78,4193 рубля.
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31 мая, 02:17
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)евроЭкономика
 
 
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