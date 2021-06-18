https://ria.ru/20210618/evro-1737558102.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек - РИА Новости, 18.06.2021

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 70 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки - до 85,9943 рубля, курс доллара - на 28,32 копейки, до... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:26

2021-06-18T13:26

2021-06-18T13:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

евро

экономика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 70,69 копейки - до 85,9943 рубля, курс доллара - на 28,32 копейки, до 72,2216 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 47,4 копейки, составив 78,4193 рубля.

https://ria.ru/20210531/valyuta-1734855569.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро, экономика