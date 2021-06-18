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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210618/evro-1737518900.html
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года - РИА Новости, 18.06.2021
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года
Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:10
2021-06-18T11:45
цены на нефть
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:14 мск снижается на восемь копеек, до 72,24 рубля, европейской — на 17 копеек, до 85,98 рубля. Минутами ранее евро был на отметке 85,95 рубля — минимуме с августа.Отечественный рынок акций снижается на смешанном внешнем фоне и дешевеющей нефти.
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цены на нефть, московская биржа, экономика
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года
10:10 18.06.2021 (обновлено: 11:45 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:14 мск снижается на восемь копеек, до 72,24 рубля, европейской — на 17 копеек, до 85,98 рубля.
Минутами ранее евро был на отметке 85,95 рубля — минимуме с августа.
Отечественный рынок акций снижается на смешанном внешнем фоне и дешевеющей нефти.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
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