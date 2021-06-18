https://ria.ru/20210618/evro-1737518900.html

Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года

Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года - РИА Новости, 18.06.2021

Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года

Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:10

2021-06-18T10:10

2021-06-18T11:45

цены на нефть

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против доллара и усиливает позиции к евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:14 мск снижается на восемь копеек, до 72,24 рубля, европейской — на 17 копеек, до 85,98 рубля. Минутами ранее евро был на отметке 85,95 рубля — минимуме с августа.Отечественный рынок акций снижается на смешанном внешнем фоне и дешевеющей нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/dollar-1737521101.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, экономика