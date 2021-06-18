The Killers и Брюс Спрингстин выпустили совместный трек "Dustland"
02:35 18.06.2021 (обновлено: 02:36 18.06.2021)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Участники рок-группы The Killers и музыкант Брюс Спрингстин представили в Сети совместный трек "Dustland", который стал ремейком песни рокеров "A dustland fairytale" (2008).
В разговоре с изданием Rolling Stone Брэндон Флауэрс, фронтмен The Killers, признался, что давно хотел поработать со Спрингстином, поскольку всегда был поклонником его творчества.
"A dustland fairytale" Брэндон Флауэрс посвятил своим родителям в момент, когда его мама боролась с тяжелой формой рака. Создать эту композицию ему во многом помогли работы Спрингстина, который подробно рассказывает в своих песнях о борьбе и надеждах обычных людей.
"Увлечение его музыкой помогло мне стать настоящим автором, — отметил Флауэрс. — Он помог мне увидеть необычное в обычных людях и их жизни".
Поэтому рокер удивился, когда Брюс Спрингстин сам предложил ему сотрудничество в феврале прошлого года. Брэндон Флауэрс сначала даже подумал, что его кто-то разыгрывает, пока не проверил код номера, с которого получил сообщение. Оказалось, что ему действительно написал Спрингстин.
Песня "Dustland" могла выйти еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса сделать это не получилось. Зато сейчас слушатели называют композицию "коллаборацией года" и "шедевром".
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