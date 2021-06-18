https://ria.ru/20210618/dustland-1737370673.html

The Killers и Брюс Спрингстин выпустили совместный трек "Dustland"

The Killers и Брюс Спрингстин выпустили совместный трек "Dustland" - РИА Новости, 18.06.2021

The Killers и Брюс Спрингстин выпустили совместный трек "Dustland"

Участники рок-группы The Killers и музыкант Брюс Спрингстин представили в Сети совместный трек "Dustland", который стал ремейком песни рокеров "A dustland... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T02:35

2021-06-18T02:35

2021-06-18T02:36

брюс спрингстин

культура

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Участники рок-группы The Killers и музыкант Брюс Спрингстин представили в Сети совместный трек "Dustland", который стал ремейком песни рокеров "A dustland fairytale" (2008). В разговоре с изданием Rolling Stone Брэндон Флауэрс, фронтмен The Killers, признался, что давно хотел поработать со Спрингстином, поскольку всегда был поклонником его творчества. "A dustland fairytale" Брэндон Флауэрс посвятил своим родителям в момент, когда его мама боролась с тяжелой формой рака. Создать эту композицию ему во многом помогли работы Спрингстина, который подробно рассказывает в своих песнях о борьбе и надеждах обычных людей. Поэтому рокер удивился, когда Брюс Спрингстин сам предложил ему сотрудничество в феврале прошлого года. Брэндон Флауэрс сначала даже подумал, что его кто-то разыгрывает, пока не проверил код номера, с которого получил сообщение. Оказалось, что ему действительно написал Спрингстин. Песня "Dustland" могла выйти еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса сделать это не получилось. Зато сейчас слушатели называют композицию "коллаборацией года" и "шедевром".

https://ria.ru/20210130/killers-1595194278.html

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брюс спрингстин, музыка, новости культуры