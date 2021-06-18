https://ria.ru/20210618/dud-1737543230.html

Суд "развернул" дело Дудя о пропаганде наркотиков

Суд "развернул" дело Дудя о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 18.06.2021

Суд "развернул" дело Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы вернул полиции административное дело известного блогера Юрия Дудя, которому вменяют пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:18

2021-06-18T12:18

2021-06-18T12:37

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

юрий дудь

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы вернул полиции административное дело известного блогера Юрия Дудя, которому вменяют пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.Дело было возвращено еще неделю назад, 11 июня, "на доработку". Другие детали не раскрываются."Суд определил возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, должностному лицу", - сказала собеседница агентства.Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ - "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета" - и грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.На ролики Дудя в полицию пожаловалась "Лига безопасного интернета" - общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в сети. РИА Новости там заявляли, что экспертизы выявили признаки пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Московский суд пришел к выводу, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210614/morgenshtern-1736954105.html

https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736186790.html

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