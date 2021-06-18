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Суд "развернул" дело Дудя о пропаганде наркотиков
Суд "развернул" дело Дудя о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 18.06.2021
Суд "развернул" дело Дудя о пропаганде наркотиков
Зюзинский суд Москвы вернул полиции административное дело известного блогера Юрия Дудя, которому вменяют пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:18
2021-06-18T12:37
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
юрий дудь
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы вернул полиции административное дело известного блогера Юрия Дудя, которому вменяют пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.Дело было возвращено еще неделю назад, 11 июня, "на доработку". Другие детали не раскрываются."Суд определил возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, должностному лицу", - сказала собеседница агентства.Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ - "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета" - и грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.На ролики Дудя в полицию пожаловалась "Лига безопасного интернета" - общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в сети. РИА Новости там заявляли, что экспертизы выявили признаки пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Московский суд пришел к выводу, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210614/morgenshtern-1736954105.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, юрий дудь, происшествия, москва
Суд "развернул" дело Дудя о пропаганде наркотиков
12:18 18.06.2021 (обновлено: 12:37 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Дудь
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Зюзинский суд Москвы вернул административное дело в отношении Юрия Дудя в полицию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы вернул полиции административное дело известного блогера Юрия Дудя, которому вменяют пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.
Дело было возвращено еще неделю назад, 11 июня, "на доработку". Другие детали не раскрываются.
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14 июня, 15:43Шоубиз
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков
"Суд определил возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, должностному лицу", - сказала собеседница агентства.
Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ - "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета" - и грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.
На ролики Дудя в полицию пожаловалась "Лига безопасного интернета" - общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в сети. РИА Новости там заявляли, что экспертизы выявили признаки пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.
Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Московский суд пришел к выводу, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
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Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияЮрий ДудьПроисшествияМосква
 
 
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