https://ria.ru/20210618/dtp-1737532562.html

В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными

В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными - РИА Новости, 18.06.2021

В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными

В ДТП с припаркованным на обочине автобусом на участке дороги Санкт-Петербург - Невель под Псковом, принадлежащим исправительной колонии №2, пострадали четверо... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:28

2021-06-18T11:28

2021-06-18T11:28

россия

псковская область

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В ДТП с припаркованным на обочине автобусом на участке дороги Санкт-Петербург - Невель под Псковом, принадлежащим исправительной колонии №2, пострадали четверо мужчин, госпитализация им не потребовалась, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.Уточняется, что у пострадавших были диагностированы ушибы, госпитализация им не потребовалась. Сейчас по факту данного ДТП полицией проводится проверка.По данным местных СМИ, припаркованный автобус принадлежит ИК-2 в Псковской области и в нем находились осужденные. В пресс-службе УМВД эту информацию подтвердили.

https://ria.ru/20210616/dtp-1737306730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, псковская область, псков, происшествия