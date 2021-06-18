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В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными
В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными - РИА Новости, 18.06.2021
В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными
В ДТП с припаркованным на обочине автобусом на участке дороги Санкт-Петербург - Невель под Псковом, принадлежащим исправительной колонии №2, пострадали четверо... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:28
2021-06-18T11:28
россия
псковская область
псков
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В ДТП с припаркованным на обочине автобусом на участке дороги Санкт-Петербург - Невель под Псковом, принадлежащим исправительной колонии №2, пострадали четверо мужчин, госпитализация им не потребовалась, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.Уточняется, что у пострадавших были диагностированы ушибы, госпитализация им не потребовалась. Сейчас по факту данного ДТП полицией проводится проверка.По данным местных СМИ, припаркованный автобус принадлежит ИК-2 в Псковской области и в нем находились осужденные. В пресс-службе УМВД эту информацию подтвердили.
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россия, псковская область, псков, происшествия
В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными
11:28 18.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом с осужденными под Псковом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В ДТП с припаркованным на обочине автобусом на участке дороги Санкт-Петербург - Невель под Псковом, принадлежащим исправительной колонии №2, пострадали четверо мужчин, госпитализация им не потребовалась, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
"На 358-м км федеральной автодороги Санкт-Петербург - Невель произошло ДТП. Водитель автомашины Renault, 1972 года рождения, не справился с управлением, произошло столкновение со стоящим на обочине автобусом КАВЗ. В результате ДТП пострадал водитель Renault и три пассажира автобуса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что у пострадавших были диагностированы ушибы, госпитализация им не потребовалась. Сейчас по факту данного ДТП полицией проводится проверка.
По данным местных СМИ, припаркованный автобус принадлежит ИК-2 в Псковской области и в нем находились осужденные. В пресс-службе УМВД эту информацию подтвердили.
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