https://ria.ru/20210618/dtp-1737532562.html
В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными
В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными - РИА Новости, 18.06.2021
В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными
В ДТП с припаркованным на обочине автобусом на участке дороги Санкт-Петербург - Невель под Псковом, принадлежащим исправительной колонии №2, пострадали четверо... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:28
2021-06-18T11:28
2021-06-18T11:28
россия
псковская область
псков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В ДТП с припаркованным на обочине автобусом на участке дороги Санкт-Петербург - Невель под Псковом, принадлежащим исправительной колонии №2, пострадали четверо мужчин, госпитализация им не потребовалась, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.Уточняется, что у пострадавших были диагностированы ушибы, госпитализация им не потребовалась. Сейчас по факту данного ДТП полицией проводится проверка.По данным местных СМИ, припаркованный автобус принадлежит ИК-2 в Псковской области и в нем находились осужденные. В пресс-службе УМВД эту информацию подтвердили.
https://ria.ru/20210616/dtp-1737306730.html
россия
псковская область
псков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псковская область, псков, происшествия
В Псковской области иномарка врезалась в автобус с осужденными
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом с осужденными под Псковом