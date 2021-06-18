https://ria.ru/20210618/draka-1737473012.html

"Судья отпустил всех": кто искалечил студента в Калининграде

"Судья отпустил всех": кто искалечил студента в Калининграде - РИА Новости, 18.06.2021

"Судья отпустил всех": кто искалечил студента в Калининграде

Глухота на одно ухо, серьезные проблемы со зрением и нервной системой — 20-летнего калининградца Даниила Ковалевского избили год назад, но о полном... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:04

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Глухота на одно ухо, серьезные проблемы со зрением и нервной системой — 20-летнего калининградца Даниила Ковалевского избили год назад, но о полном восстановлении пока нет и речи. По данным СК, на него напали восемь человек. Пострадавший девять дней провел в коме, тем не менее несколько экспертиз сочли нанесенный его здоровью вред несущественным. В итоге статью обвинения смягчили, а основных фигурантов на днях выпустили из СИЗО. РИА Новости разбиралось в ситуации. Навязчивый ухажерВечером 4 июля 2020-го в кафе города Советска отмечали день рождения матери подруги Ковалевского Вероники. Празднование затянулось до ночи. Было весело, пока в заведении не появилась шумная компания молодых людей. "Вскоре мы собрались ехать по домам и заказали два такси, — рассказывает РИА Новости Даниил. — В первую машину сели взрослые, во вторую — я с двумя девушками: Катей и Вероникой. В этот момент к автомобилю подбежал один из посетителей кафе, открыл дверь и силой стал вытаскивать Веронику на улицу".По словам очевидцев, Ковалевский заступился за девушку, но на помощь навязчивому ухажеру кинулись его приятели. "После нескольких ударов Даниил потерял сознание и оказался на асфальте, — рассказывает свидетельница Елена (по ее просьбе имя изменено). — Но толпу это не остановило: они продолжили его колошматить. Только когда кто-то из прохожих крикнул, что вызвал полицию, все разбежались в разные стороны".Приехала скорая. Местные врачи диагностировали черепно-мозговую травму, множество ушибов. На следующий день молодого человека перевезли в Калининградскую областную клиническую больницу, где он пролежал в коме девять дней. Придя в себя, долго не мог вспомнить имена многих друзей и знакомых."Ударил по ноге"В МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц"). Оперативники выявили шестерых подозреваемых, задержали. Советский городской суд отправил их под домашний арест."Назначили экспертизу, которая продолжалась буквально пять минут. Вывод: здоровью нанесен легкий вред, — вспоминает мать пострадавшего Стелла. — Это выглядело очень странно, поэтому я обратилась к руководителю местного СКР с ходатайством о передаче уголовного дела из полиции в их ведомство". В СК статью переквалифицировали на более тяжкую — "Покушение на убийство, совершенное группой лиц", расследование взял на личный контроль глава областного управления. Четверых обвиняемых отправили в СИЗО. Формально — потому что молодые люди выходили из дома без разрешения ФСИН.На фото: Дмитрий СлынькоПо уголовному делу проходят восемь человек: зачинщик конфликта, который, по показаниям свидетелей, пристал к девушке, — Дмитрий Слынько, его друзья Олег Несин, Сергей Бурнов, Илья Малеин, Матвей Шапоров, Юрий и Сергей Гуляновы. "Я встречалась с родителями некоторых из них, и они обещали помочь с расходами на лечение сына — так и не помогли, — отмечает Стелла. — Затем представитель одного из обвиняемых посулил деньги, если я скажу, что его клиент не участвовал в избиении. Но я не была очевидцем, и этот человек обратился к свидетелю Елене".По словам Елены, несколько месяцев назад ей действительно звонил защитник Ильи Малеина, просил о встрече, однако девушка отказалась.Корреспондент РИА Новости связался с обвиняемыми Ильей Малеиным и Юрием Гуляновым, они общаться не пожелали. Адвокат Малеина Андрей Сазонов уточнил, что его клиент не отрицает участия в инциденте, но он ударил Даниила всего раз — по ноге. На фото: Олег НесинВ соцсетях некоторые поддержали обвиняемых: дескать, удары наносил далеко не каждый из восьмерых, поэтому половина находится под следствием безосновательно. Впрочем, ключевой свидетель утверждает, что все молодые люди избивали лежащего на земле Ковалевского.Новый поворот"На днях мне стало известно, что тех, кто был под стражей, выпустили из СИЗО, — говорит Даниил. — Двоих я уже встречал в городе: один смотрел на меня в упор и ухмылялся, второй просто опустил глаза. Более того, статью переквалифицировали на "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений". Это после новой медицинской экспертизы. Хотя врачи говорили, что я чудом остался жив". По словам родных, Даниил до сих пор не восстановился: ему диагностировали первую степень глухоты на левом ухе, 25-процентную потерю зрения на правом глазу, сильный тремор рук, а также проблемы с центральной нервной системой."Сын уже год на таблетках и уколах, — добавляет Стелла. — Соответственно, по состоянию здоровья не может устроиться на работу, а врачи не дают положительных прогнозов и советуют нам снова подавать на инвалидность". Поскольку у Даниила с рождения одна нога короче другой, уточняет мать, инвалидность у него была с детства. В 18 лет ее сняли, у молодого человека даже появился шанс пойти в армию, куда он очень хотел. Окончил училище. Медкомиссию в военкомате назначили на 8 июля, но за три дня до этого произошла та самая драка. Теперь Ковалевского признали негодным к военной службе."На наш взгляд, переквалификация статьи вполне обоснованна, — считает адвокат Сазонов. — Умысла убивать, разумеется, не было — как и тяжкого вреда здоровью, что подтвердила медицинская экспертиза. Парню, конечно, досталось, но это была обычная пьяная потасовка".В ближайшее время материалы уголовного дела должны передать в прокуратуру, а оттуда — в суд. Если вину докажут, молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы. Наказание по статье "Покушение на убийство" куда строже.

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736530674.html

https://ria.ru/20210205/izbienie-1596023668.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, скр, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), советск, происшествия