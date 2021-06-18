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Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары
Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары - РИА Новости, 18.06.2021
Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары
Покупка иностранной валюты сейчас может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель инвестиций и в качестве страховки от ряда рисков. При этом РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T03:03
2021-06-18T03:03
2021-06-18T03:03
василий карпунин
бкс мир инвестиций
россия
джо байден
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Покупка иностранной валюты сейчас может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель инвестиций и в качестве страховки от ряда рисков. При этом полностью "убегать в валюту" сейчас не стоит, так как очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.По итогам переговоров лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не было никаких сенсаций и прорывов. Однако в сложившейся ситуации сам диалог уже является сигналом о попытке сближения позиций и улучшения дипломатических отношений, считает он."Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту", – обращает внимание Карпунин.
https://ria.ru/20210612/dollar-1736711244.html
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василий карпунин, бкс мир инвестиций, россия, джо байден, владимир путин, сша, экономика
Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары
Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары