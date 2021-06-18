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Онлайн-лекция "Доктор Бурденко: война со смертью"
Онлайн-лекция "Доктор Бурденко: война со смертью" - РИА Новости, 18.06.2021
Онлайн-лекция "Доктор Бурденко: война со смертью"
22 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-лекция на тему: "Доктор Бурденко: война со смертью", приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
2021-06-18T14:44
2021-06-18T14:44
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Задать вопрос Участники:- главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ;- сотрудник методического центра и Музея истории Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Марина ОВЧИННИКОВА;- начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко полковник медицинской службы Денис ДАВЫДОВ; - консультант-хирург Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Павел БРЮСОВ.Война стала для советских военных врачей, фельдшеров и медперсонала тяжелейшим испытанием. Число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой РККА с 1941 по 1945 гг., составило около 18 миллионов человек – абсолютный рекорд за всю историю войн. Колоссальный опыт великого хирурга Николая Ниловича Бурденко в лечении раненых в совокупности с разработанными им методическими рекомендациями лег в основу системы лечебно-эвакуационного обеспечения, выстроенной Главвоенсанупром РККА накануне войны. Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Николай Нилович Бурденко был назначен главным хирургом Красной Армии, лично провел несколько тысяч операций и участвовал в эвакуации раненых. В рамках мероприятия будут продемонстрированы эпизоды из документального фильма телеканала "Доктор" "Доктор Бурденко: война со смертью", посвященного подвигам советских военных врачей во время Великой Отечественной войны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-лекция "Доктор Бурденко: война со смертью"

14:44 18.06.2021
 
Читать ria.ru в
22 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-лекция на тему: "Доктор Бурденко: война со смертью", приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Задать вопрос

Участники:
- главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ;
- сотрудник методического центра и Музея истории Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Марина ОВЧИННИКОВА;
- начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко полковник медицинской службы Денис ДАВЫДОВ;
- консультант-хирург Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Павел БРЮСОВ.

Война стала для советских военных врачей, фельдшеров и медперсонала тяжелейшим испытанием. Число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой РККА с 1941 по 1945 гг., составило около 18 миллионов человек – абсолютный рекорд за всю историю войн. Колоссальный опыт великого хирурга Николая Ниловича Бурденко в лечении раненых в совокупности с разработанными им методическими рекомендациями лег в основу системы лечебно-эвакуационного обеспечения, выстроенной Главвоенсанупром РККА накануне войны. Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Николай Нилович Бурденко был назначен главным хирургом Красной Армии, лично провел несколько тысяч операций и участвовал в эвакуации раненых.
В рамках мероприятия будут продемонстрированы эпизоды из документального фильма телеканала "Доктор" "Доктор Бурденко: война со смертью", посвященного подвигам советских военных врачей во время Великой Отечественной войны.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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