https://ria.ru/20210618/doktor-burdenko-1737573323.html

Онлайн-лекция "Доктор Бурденко: война со смертью"

Онлайн-лекция "Доктор Бурденко: война со смертью" - РИА Новости, 18.06.2021

Онлайн-лекция "Доктор Бурденко: война со смертью"

22 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-лекция на тему: "Доктор Бурденко: война со смертью", приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

2021-06-18T14:44

2021-06-18T14:44

2021-06-18T14:44

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Задать вопрос Участники:- главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ;- сотрудник методического центра и Музея истории Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Марина ОВЧИННИКОВА;- начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко полковник медицинской службы Денис ДАВЫДОВ; - консультант-хирург Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Павел БРЮСОВ.Война стала для советских военных врачей, фельдшеров и медперсонала тяжелейшим испытанием. Число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой РККА с 1941 по 1945 гг., составило около 18 миллионов человек – абсолютный рекорд за всю историю войн. Колоссальный опыт великого хирурга Николая Ниловича Бурденко в лечении раненых в совокупности с разработанными им методическими рекомендациями лег в основу системы лечебно-эвакуационного обеспечения, выстроенной Главвоенсанупром РККА накануне войны. Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Николай Нилович Бурденко был назначен главным хирургом Красной Армии, лично провел несколько тысяч операций и участвовал в эвакуации раненых. В рамках мероприятия будут продемонстрированы эпизоды из документального фильма телеканала "Доктор" "Доктор Бурденко: война со смертью", посвященного подвигам советских военных врачей во время Великой Отечественной войны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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