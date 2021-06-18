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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210618/doklad-1737610591.html
Католики обвинили Европарламент в нарушении прав человека
Католики обвинили Европарламент в нарушении прав человека - РИА Новости, 18.06.2021
Католики обвинили Европарламент в нарушении прав человека
Европейские католические епископы раскритиковали положения "Доклада Матича" - законопроекта Европарламента, объявляющего аборт "правом человека". РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:00
2021-06-18T18:00
религия и мировоззрение
европарламент
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МОСКВА 18 июн – РИА Новости. Европейские католические епископы раскритиковали положения "Доклада Матича" - законопроекта Европарламента, объявляющего аборт "правом человека"."Католическая церковь признаёт важность защиты здоровья и прав женщин и призывает всех членов Европарламента принять во внимание деликатность и сложность рассматриваемого вопроса, который требует юридического и этического баланса всех задействованных прав" – говорится в заявлении Комиссии епископских конференций Евросоюза (СОМЕСЕ).Епископы также отметили, что "Доклад Матича" "отрицает важнейшее право" на отказ от аборта по соображениям совести. А оно, считает духовенство, "является проявлением свободы совести, предусмотренной статьей 10.1 Хартии основных прав Европейского союза".Проект документа под названием "Ситуация с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами в ЕС в контексте женского здоровья" внес депутат Европарламента Предраг Матич. "Доклад" предлагает объявить аборт медицинской услугой, которая будет доступна для всех. Это, как считают католические епископы, "игнорирует ответственность государств-членов в определении собственной политики в области здравоохранения, а также в организации и предоставлении санитарных услуг и медицинской помощи". Документ рассмотрят 23 июня.
https://ria.ru/20210517/abort-1732689192.html
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европарламент, евросоюз

Католики обвинили Европарламент в нарушении прав человека

18:00 18.06.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА 18 июн – РИА Новости. Европейские католические епископы раскритиковали положения "Доклада Матича" - законопроекта Европарламента, объявляющего аборт "правом человека".
"Католическая церковь признаёт важность защиты здоровья и прав женщин и призывает всех членов Европарламента принять во внимание деликатность и сложность рассматриваемого вопроса, который требует юридического и этического баланса всех задействованных прав" – говорится в заявлении Комиссии епископских конференций Евросоюза (СОМЕСЕ).
Епископы также отметили, что "Доклад Матича" "отрицает важнейшее право" на отказ от аборта по соображениям совести. А оно, считает духовенство, "является проявлением свободы совести, предусмотренной статьей 10.1 Хартии основных прав Европейского союза".
Проект документа под названием "Ситуация с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами в ЕС в контексте женского здоровья" внес депутат Европарламента Предраг Матич. "Доклад" предлагает объявить аборт медицинской услугой, которая будет доступна для всех. Это, как считают католические епископы, "игнорирует ответственность государств-членов в определении собственной политики в области здравоохранения, а также в организации и предоставлении санитарных услуг и медицинской помощи". Документ рассмотрят 23 июня.
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