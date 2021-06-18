https://ria.ru/20210618/dogovor-1737589581.html
МИД обвинил США в развале Договора по открытому небу
МИД обвинил США в развале Договора по открытому небу - РИА Новости, 18.06.2021
МИД обвинил США в развале Договора по открытому небу
К развалу Договора по открытому небу привели попытки Запада добиться односторонних преимуществ, вся ответственность за это лежит на США, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:11
2021-06-18T16:11
2021-06-18T18:41
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. К развалу Договора по открытому небу привели попытки Запада добиться односторонних преимуществ, вся ответственность за это лежит на США, говорится в заявлении МИД в связи с уведомлением стран — участниц ДОН о выходе Москвы из соглашения. "США активно выступают за транспарентность в военной области лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества. Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договоренностей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что все попытки добиться односторонних преимуществ при игнорировании интересов и озабоченности России обречены на провал.Как указали в ведомстве, расчет западных стран на то, что их "техническое превосходство" позволит обойти Россию, не оправдался. "Так было с переходом на цифровые технологии в выполнении ДОН — его активно продвигали американцы, а в результате наша страна опередила западных партнеров на восемь-девять лет. Уверены, так же будет и сейчас, когда США разрушают Договор, делая ставку на национальные технические средства контроля", — говорится в заявлении.Внешнеполитическое ведомство призвало западных партнеров осознать, что обеспечить безопасность без учета интересов России и ее союзников невозможно. Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря.Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации ДОН.
https://ria.ru/20210511/dogovor-1731726191.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша
МИД обвинил США в развале Договора по открытому небу
16:11 18.06.2021 (обновлено: 18:41 18.06.2021)
МИД России обвинил США в развале Договора по открытому небу
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
К развалу Договора по открытому небу привели попытки Запада добиться односторонних преимуществ, вся ответственность за это лежит на США
, говорится в заявлении
МИД в связи с уведомлением стран — участниц ДОН
о выходе Москвы
из соглашения.
"США активно выступают за транспарентность в военной области лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества. Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договоренностей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все попытки добиться односторонних преимуществ при игнорировании интересов и озабоченности России
обречены на провал.
Как указали в ведомстве, расчет западных стран на то, что их "техническое превосходство" позволит обойти Россию, не оправдался.
"Так было с переходом на цифровые технологии в выполнении ДОН — его активно продвигали американцы, а в результате наша страна опередила западных партнеров на восемь-девять лет. Уверены, так же будет и сейчас, когда США разрушают Договор, делая ставку на национальные технические средства контроля", — говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство призвало западных партнеров осознать, что обеспечить безопасность без учета интересов России и ее союзников невозможно.
"Эффективный ответ у нас всегда найдется. Но лучше все же вместе конструктивно работать над укреплением европейской и глобальной безопасности, опираясь в том числе на опыт многолетнего плодотворного сотрудничества государств в рамках ДОН", — заключили в МИД.
Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе
после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Владимир Путин
7 июня подписал закон о денонсации ДОН.