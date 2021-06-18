В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу
16:08 18.06.2021 (обновлено: 16:39 18.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора, говорится в заявлении МИД России.
"Восемнадцатого июня вступили в силу Федеральный закон № 158-ФЗ от 7 июня 2021 г. "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу" и Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1611-р от 16 июня 2021 г. (о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу). В связи с этим российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам через посольства в соответствующих столицах, а также через делегации в Консультативной Комиссии по открытому небу в Вене", - заявили в МИД.
"Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря", - добавили в министерстве.
Россия просит в кратчайшие сроки созвать конференцию стран-участниц Договора по открытому небу для того, чтобы рассмотреть на ней последствия выхода Москвы из этого соглашения, говорится в заявлении МИД России.
"Кроме того, государствам-депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок (т.е. через 30 дней) конференцию государств-участников с целью рассмотрения последствий выхода России", - говорится в заявлении МИД.