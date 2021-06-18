Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/dogovor-1737589335.html
В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу
В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу - РИА Новости, 18.06.2021
В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу
Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора, говорится в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:08
2021-06-18T16:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
канада
венгрия
россия
договор по открытому небу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571820440_0:128:3248:1955_1920x0_80_0_0_04d0bd7e3a32f0fac0d338bf0221d35e.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора, говорится в заявлении МИД России."Восемнадцатого июня вступили в силу Федеральный закон № 158-ФЗ от 7 июня 2021 г. "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу" и Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1611-р от 16 июня 2021 г. (о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу). В связи с этим российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам через посольства в соответствующих столицах, а также через делегации в Консультативной Комиссии по открытому небу в Вене", - заявили в МИД."Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря", - добавили в министерстве.Россия просит в кратчайшие сроки созвать конференцию стран-участниц Договора по открытому небу для того, чтобы рассмотреть на ней последствия выхода Москвы из этого соглашения, говорится в заявлении МИД России."Кроме того, государствам-депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок (т.е. через 30 дней) конференцию государств-участников с целью рассмотрения последствий выхода России", - говорится в заявлении МИД.
канада
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585759647_0:0:2824:2118_1920x0_80_0_0_e0dd6cdf688c999dfcf134e75936193c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, венгрия, россия, договор по открытому небу, в мире
В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу
16:08 18.06.2021 (обновлено: 16:39 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН (Открытое небо) - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора, говорится в заявлении МИД России.
"Восемнадцатого июня вступили в силу Федеральный закон № 158-ФЗ от 7 июня 2021 г. "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу" и Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1611-р от 16 июня 2021 г. (о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу). В связи с этим российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам через посольства в соответствующих столицах, а также через делегации в Консультативной Комиссии по открытому небу в Вене", - заявили в МИД.
"Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря", - добавили в министерстве.
Россия просит в кратчайшие сроки созвать конференцию стран-участниц Договора по открытому небу для того, чтобы рассмотреть на ней последствия выхода Москвы из этого соглашения, говорится в заявлении МИД России.
"Кроме того, государствам-депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок (т.е. через 30 дней) конференцию государств-участников с целью рассмотрения последствий выхода России", - говорится в заявлении МИД.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Инфографика
Посмотреть
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КанадаВенгрияРоссияДоговор по открытому небуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:16Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса
07:03"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
06:48В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Лента новостейМолния