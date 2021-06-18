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В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу

В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу - РИА Новости, 18.06.2021

В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу

Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора, говорится в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:08

2021-06-18T16:08

2021-06-18T16:39

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

канада

венгрия

россия

договор по открытому небу

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года, уведомление о выходе было направлено странам-депозитариям договора, говорится в заявлении МИД России."Восемнадцатого июня вступили в силу Федеральный закон № 158-ФЗ от 7 июня 2021 г. "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу" и Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1611-р от 16 июня 2021 г. (о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу). В связи с этим российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам через посольства в соответствующих столицах, а также через делегации в Консультативной Комиссии по открытому небу в Вене", - заявили в МИД."Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря", - добавили в министерстве.Россия просит в кратчайшие сроки созвать конференцию стран-участниц Договора по открытому небу для того, чтобы рассмотреть на ней последствия выхода Москвы из этого соглашения, говорится в заявлении МИД России."Кроме того, государствам-депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок (т.е. через 30 дней) конференцию государств-участников с целью рассмотрения последствий выхода России", - говорится в заявлении МИД.

канада

венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, венгрия, россия, договор по открытому небу, в мире