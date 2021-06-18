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В ЦИК заявили о попытках давления на российскую избирательную систему
В ЦИК заявили о попытках давления на российскую избирательную систему - РИА Новости, 18.06.2021
В ЦИК заявили о попытках давления на российскую избирательную систему
ЦИК РФ отмечает попытки вмешательства, воздействия и давления на российскую избирательную систему, на себе ощущает атаки на информационные ресурсы, заявил член... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:22
2021-06-18T13:23
россия
цик рф
госдума рф
игорь борисов
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ЦИК РФ отмечает попытки вмешательства, воздействия и давления на российскую избирательную систему, на себе ощущает атаки на информационные ресурсы, заявил член ЦИК Игорь Борисов."Мы, естественно, отмечаем факты... попыток вмешательства, воздействия, в том числе, и давления на российскую избирательную систему, которая сегодня, действительно, отвечает всем современным требованиям, всем стандартам, всем международным обязательствам. Мы на себе ощущаем, эти данные у нас имеются, атаки на наши информационные ресурсы",- сказал Борисов на заседании рабочей группы Совфеда по мониторингу признаков вмешательства в суверенные дела РФ в период подготовки проведения выборов в Госдуму.Так, по словам члена ЦИК, современные цифровые технологии становятся основным источником влияния на выборы, каждый раз изыскиваются новые пути неправомерного воздействия на избирателей.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.
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россия, цик рф, госдума рф, игорь борисов, политика
В ЦИК заявили о попытках давления на российскую избирательную систему
13:22 18.06.2021 (обновлено: 13:23 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Член ЦИК Борисов заявил о попытках давления на российскую избирательную систему

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ЦИК РФ отмечает попытки вмешательства, воздействия и давления на российскую избирательную систему, на себе ощущает атаки на информационные ресурсы, заявил член ЦИК Игорь Борисов.
"Мы, естественно, отмечаем факты... попыток вмешательства, воздействия, в том числе, и давления на российскую избирательную систему, которая сегодня, действительно, отвечает всем современным требованиям, всем стандартам, всем международным обязательствам. Мы на себе ощущаем, эти данные у нас имеются, атаки на наши информационные ресурсы",- сказал Борисов на заседании рабочей группы Совфеда по мониторингу признаков вмешательства в суверенные дела РФ в период подготовки проведения выборов в Госдуму.
Так, по словам члена ЦИК, современные цифровые технологии становятся основным источником влияния на выборы, каждый раз изыскиваются новые пути неправомерного воздействия на избирателей.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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