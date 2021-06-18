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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210618/chubays-1737530984.html
Чубайс рассказал о "русской Амазонке" и путешествии в Уссурийский край
Чубайс рассказал о "русской Амазонке" и путешествии в Уссурийский край - РИА Новости, 18.06.2021
Чубайс рассказал о "русской Амазонке" и путешествии в Уссурийский край
РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:46
2021-06-18T12:46
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новости - туризм
анатолий чубайс
бикин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс на своей странице в соцсети рассказал о поездке в Уссурийский край."Я решил во всем сознаться. Ну, может и не во всем, но во вполне реальном провале в знаниях. Провале в той сфере, в которой я считал себя почти специалистом: в географии нашей страны, — написал он. — Я не знал, что в России есть река, которую считают "русской Амазонкой". Я не знал, что она сама расположена в субтропиках, а в ее бассейне самый высокий уровень биоразнобразия в Северном полушарии — и в животном мире, и во флоре".Чубайс уточнил, что речь идет об Уссурийском крае, где соединяются два типа тайги и обитает тигр, которого нет больше нигде. "И хотя я и сам довольно много здесь изъездил, но я не знал о реке Бикин — это и есть "Русская Амазонка", — уточнил Анатолий Чубайс. — Кордон, в котором мы остановились, находится в совсем диких местах — самая настоящая глухая уссурийская тайга. Дорог, деревень, линий электропередач, интернета и прочих признаков цивилизации здесьнет, добраться до ближайшего поселка можно только на удегейской моторной лодке. Такой путь потребует семь часов".Он добавил, что уссурийского тигра увидеть не удалось, так как для этого нужна специальная многомесячная подготовка. Но фотоловушке, до которой пришлось добираться полтора часа на лодке под проливным дождем, удалось снять зверя, и хищник оставил клочья свой шерсти на дереве.
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россия, туризм, тигры, новости - туризм, анатолий чубайс, бикин

Чубайс рассказал о "русской Амазонке" и путешествии в Уссурийский край

12:46 18.06.2021
 
© Фото : Anatoly Chubays/Facebook Анатолий Чубайс путешествует по реке Бикин
Анатолий Чубайс путешествует по реке Бикин - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Anatoly Chubays/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс на своей странице в соцсети рассказал о поездке в Уссурийский край.
"Я решил во всем сознаться. Ну, может и не во всем, но во вполне реальном провале в знаниях. Провале в той сфере, в которой я считал себя почти специалистом: в географии нашей страны, — написал он. — Я не знал, что в России есть река, которую считают "русской Амазонкой". Я не знал, что она сама расположена в субтропиках, а в ее бассейне самый высокий уровень биоразнобразия в Северном полушарии — и в животном мире, и во флоре".
Чубайс уточнил, что речь идет об Уссурийском крае, где соединяются два типа тайги и обитает тигр, которого нет больше нигде.
"И хотя я и сам довольно много здесь изъездил, но я не знал о реке Бикин — это и есть "Русская Амазонка", — уточнил Анатолий Чубайс. — Кордон, в котором мы остановились, находится в совсем диких местах — самая настоящая глухая уссурийская тайга. Дорог, деревень, линий электропередач, интернета и прочих признаков цивилизации здесь
нет, добраться до ближайшего поселка можно только на удегейской моторной лодке. Такой путь потребует семь часов".
Он добавил, что уссурийского тигра увидеть не удалось, так как для этого нужна специальная многомесячная подготовка. Но фотоловушке, до которой пришлось добираться полтора часа на лодке под проливным дождем, удалось снять зверя, и хищник оставил клочья свой шерсти на дереве.
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