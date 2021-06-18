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Украина решила ввести санкции против Чемезова
Украина решила ввести санкции против Чемезова - РИА Новости, 18.06.2021
Украина решила ввести санкции против Чемезова
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против главы "Ростеха" Сергея Чемезова, заявил по итогам заседания в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:34
2021-06-18T19:50
россия
алексей данилов
ростех
владимир зеленский
дмитрий фирташ (предприниматель)
в мире
украина
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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против главы "Ростеха" Сергея Чемезова, заявил по итогам заседания в пятницу президент Украины Владимир Зеленский."Заседание СНБО. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал Зеленский в своем Telegram.Причины, по которым будут введены санкции против Чемезова, не уточняются.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство решило ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ.
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россия, алексей данилов, ростех, владимир зеленский, дмитрий фирташ (предприниматель), в мире, украина
Украина решила ввести санкции против Чемезова
19:34 18.06.2021 (обновлено: 19:50 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Зеленский сообщил, что СНБО Украины решил ввести санкции против главы "Ростеха" Чемезова

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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против главы "Ростеха" Сергея Чемезова, заявил по итогам заседания в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
"Заседание СНБО. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал Зеленский в своем Telegram.
Причины, по которым будут введены санкции против Чемезова, не уточняются.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство решило ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ.
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