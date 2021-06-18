https://ria.ru/20210618/chemezov-1737629565.html

Украина решила ввести санкции против Чемезова

Украина решила ввести санкции против Чемезова - РИА Новости, 18.06.2021

Украина решила ввести санкции против Чемезова

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против главы "Ростеха" Сергея Чемезова, заявил по итогам заседания в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:34

2021-06-18T19:34

2021-06-18T19:50

россия

алексей данилов

ростех

владимир зеленский

дмитрий фирташ (предприниматель)

в мире

украина

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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против главы "Ростеха" Сергея Чемезова, заявил по итогам заседания в пятницу президент Украины Владимир Зеленский."Заседание СНБО. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал Зеленский в своем Telegram.Причины, по которым будут введены санкции против Чемезова, не уточняются.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство решило ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ.

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

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россия, алексей данилов, ростех, владимир зеленский, дмитрий фирташ (предприниматель), в мире, украина