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Худрук МХАТ назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом
Худрук МХАТ назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом - РИА Новости, 18.06.2021
Худрук МХАТ назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой удавшимся экспериментом. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:03
2021-06-18T17:03
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой удавшимся экспериментом."Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы", - рассказал Бояков.При этом приглашение подобных медийных личностей, по словам худрука, не является для МХАТ самоцелью."Это естественный момент, конечно, никто нам не запретит снова об этом подумать тогда, когда мы этого захотим", - ответил Бояков на вопрос РИА Новости о планах и дальше сотрудничать с известными приглашенными артистами.
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мхат имени м. горького, ольга бузова, эдуард бояков, общество
Худрук МХАТ назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом
17:03 18.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание МХАТ имени М. Горького
Здание МХАТ имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Худрук МХАТ Эдуард Бояков назвал спектакль "Чудесный грузин" удавшимся экспериментом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой удавшимся экспериментом.
"Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы", - рассказал Бояков.
При этом приглашение подобных медийных личностей, по словам худрука, не является для МХАТ самоцелью.
"Это естественный момент, конечно, никто нам не запретит снова об этом подумать тогда, когда мы этого захотим", - ответил Бояков на вопрос РИА Новости о планах и дальше сотрудничать с известными приглашенными артистами.
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МХАТ имени М. ГорькогоОльга БузоваЭдуард БояковОбщество
 
 
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