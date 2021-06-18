https://ria.ru/20210618/boyakov-1737599018.html

Худрук МХАТ назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом

Худрук МХАТ назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом - РИА Новости, 18.06.2021

Худрук МХАТ назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой удавшимся экспериментом. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:03

2021-06-18T17:03

2021-06-18T17:03

мхат имени м. горького

ольга бузова

эдуард бояков

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой удавшимся экспериментом."Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы", - рассказал Бояков.При этом приглашение подобных медийных личностей, по словам худрука, не является для МХАТ самоцелью."Это естественный момент, конечно, никто нам не запретит снова об этом подумать тогда, когда мы этого захотим", - ответил Бояков на вопрос РИА Новости о планах и дальше сотрудничать с известными приглашенными артистами.

https://ria.ru/20210611/spektakl-1736555486.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мхат имени м. горького, ольга бузова, эдуард бояков, общество