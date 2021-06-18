https://ria.ru/20210618/bolnitsy-1737573369.html

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам - РИА Новости, 18.06.2021

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам

В Москве плановую медицинскую помощь с госпитализацией временно будут оказывать только тем пациентам, кто сделал прививку против коронавируса, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:44

2021-06-18T14:44

2021-06-18T15:30

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_054c2e00a24b53d8db0b4986287f0c07.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве плановую медицинскую помощь с госпитализацией временно будут оказывать только тем пациентам, кто сделал прививку против коронавируса, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.Там пояснили, что это решение вызвано резким увеличением случаев перевода больных из клиник в ковидные стационары.В депздраве подчеркнули, что новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.За минувшие сутки в России выявили самое большое число новых заболевших COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737545966.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва