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Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам
Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам - РИА Новости, 18.06.2021
Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам
В Москве плановую медицинскую помощь с госпитализацией временно будут оказывать только тем пациентам, кто сделал прививку против коронавируса, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:44
2021-06-18T14:44
2021-06-18T15:30
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве плановую медицинскую помощь с госпитализацией временно будут оказывать только тем пациентам, кто сделал прививку против коронавируса, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.Там пояснили, что это решение вызвано резким увеличением случаев перевода больных из клиник в ковидные стационары.В депздраве подчеркнули, что новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.За минувшие сутки в России выявили самое большое число новых заболевших COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
В Москве
плановую медицинскую помощь с госпитализацией временно будут оказывать только тем пациентам, кто сделал прививку против коронавируса, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Там пояснили, что это решение вызвано резким увеличением случаев перевода больных из клиник в ковидные стационары.
"Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", — говорится в сообщении.
В депздраве подчеркнули, что новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.
Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
За минувшие сутки в России выявили самое большое число новых заболевших COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.