https://ria.ru/20210618/bolnitsa-1737525588.html
Мишустин посещает больницу в Коммунарке
Мишустин посещает больницу в Коммунарке - РИА Новости, 18.06.2021
Мишустин посещает больницу в Коммунарке
Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает больницу в поселке Коммунарка в Москве. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:18
2021-06-18T12:18
2021-06-18T12:18
коммунарка (москва)
михаил мишустин
москва
политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает больницу в поселке Коммунарка в Москве.
коммунарка (москва)
москва
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Мишустин в больнице в поселке Коммунарка в Москве
LIVE: Мишустин в больнице в поселке Коммунарка в Москве
2021-06-18T12:18
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, коммунарка (москва), михаил мишустин, москва, политика
Мишустин посещает больницу в Коммунарке
Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает больницу в поселке Коммунарка в Москве.
2021-06-18T12:18
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PT69M06S
Мишустин посещает больницу в Коммунарке
Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает больницу в Коммунарке
Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает больницу в поселке Коммунарка в Москве.