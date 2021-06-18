https://ria.ru/20210618/bolnitsa-1737525588.html

Мишустин посещает больницу в Коммунарке

Мишустин посещает больницу в Коммунарке - РИА Новости, 18.06.2021

Мишустин посещает больницу в Коммунарке

Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает больницу в поселке Коммунарка в Москве. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:18

2021-06-18T12:18

2021-06-18T12:18

коммунарка (москва)

михаил мишустин

москва

политика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает больницу в поселке Коммунарка в Москве.

коммунарка (москва)

москва

2021

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LIVE: Мишустин в больнице в поселке Коммунарка в Москве

LIVE: Мишустин в больнице в поселке Коммунарка в Москве

2021-06-18T12:18

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