https://ria.ru/20210618/bolgary-1737585831.html

"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина

"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина - РИА Новости, 18.06.2021

"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина

Читатели болгарского интернет-журнала "Дневник" оценили выступление российского президента Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с американским... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:50

2021-06-18T15:50

2021-06-18T20:52

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

болгария

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-журнала "Дневник" оценили выступление российского президента Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Их саммит прошел на вилле Ла Гранж в среду. Он длился 4,5 часа, включая перерыв. После переговоров лидеры двух стран провели пресс-конференции.Болгарские пользователи сайта обратили внимание на поведение Путина и сравнили с его западными коллегами. "Путин был готов к любым вопросам, отвечал без промедления, умно, точно и с юмором. По сравнению с ним многие западные лидеры кажутся некомпетентными. Это проблема!" — написал в комментариях один из юзеров. "Байден не пустил российских журналистов на свою пресс-конференцию! Он боится? Байден ответил на пять вопросов, а Путин — на 50!" — согласились с предыдущим мнением. Некоторые читатели раскритиковали слова и поведение американского президента на саммите. "Байден действительно оказался в незавидном положении. То, как он сидел — нога на ногу, — показалось странным не только мне, но и американцам", — отметил комментатор "Дневника". Многие комментаторы дали оценки результатам проведенного саммита. "Я догадывался, что результат встречи будет 0:0, так и случилось", — отметил еще один юзер в дискуссии.По итогам саммита в Женеве Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210618/sammit-1737501958.html

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

https://ria.ru/20210616/amerikantsy-1737326105.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, болгария, в мире