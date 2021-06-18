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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210618/bolgary-1737585831.html
"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина
"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина - РИА Новости, 18.06.2021
"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина
Читатели болгарского интернет-журнала "Дневник" оценили выступление российского президента Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с американским... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:50
2021-06-18T20:52
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
болгария
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-журнала "Дневник" оценили выступление российского президента Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Их саммит прошел на вилле Ла Гранж в среду. Он длился 4,5 часа, включая перерыв. После переговоров лидеры двух стран провели пресс-конференции.Болгарские пользователи сайта обратили внимание на поведение Путина и сравнили с его западными коллегами. "Путин был готов к любым вопросам, отвечал без промедления, умно, точно и с юмором. По сравнению с ним многие западные лидеры кажутся некомпетентными. Это проблема!" — написал в комментариях один из юзеров. "Байден не пустил российских журналистов на свою пресс-конференцию! Он боится? Байден ответил на пять вопросов, а Путин — на 50!" — согласились с предыдущим мнением. Некоторые читатели раскритиковали слова и поведение американского президента на саммите. "Байден действительно оказался в незавидном положении. То, как он сидел — нога на ногу, — показалось странным не только мне, но и американцам", — отметил комментатор "Дневника". Многие комментаторы дали оценки результатам проведенного саммита. "Я догадывался, что результат встречи будет 0:0, так и случилось", — отметил еще один юзер в дискуссии.По итогам саммита в Женеве Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, джо байден, владимир путин, сша, болгария, в мире
"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина
15:50 18.06.2021 (обновлено: 20:52 18.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Болгарским читателям понравилась пресс-конференция Владимира Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-журнала "Дневник" оценили выступление российского президента Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.
Их саммит прошел на вилле Ла Гранж в среду. Он длился 4,5 часа, включая перерыв. После переговоров лидеры двух стран провели пресс-конференции.
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"Путин был готов к любым вопросам, отвечал без промедления, умно, точно и с юмором. По сравнению с ним многие западные лидеры кажутся некомпетентными. Это проблема!" — написал в комментариях один из юзеров.
"Байден не пустил российских журналистов на свою пресс-конференцию! Он боится? Байден ответил на пять вопросов, а Путин — на 50!" — согласились с предыдущим мнением.
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17 июня, 09:20Саммит Путина и Байдена
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Некоторые читатели раскритиковали слова и поведение американского президента на саммите.
"Байден действительно оказался в незавидном положении. То, как он сидел — нога на ногу, — показалось странным не только мне, но и американцам", — отметил комментатор "Дневника".
"Байден вот уже полгода болтает, что он сделает с Россией, а по факту почти ничего", — добавил еще один пользователь на сайте.
Многие комментаторы дали оценки результатам проведенного саммита.
"Я догадывался, что результат встречи будет 0:0, так и случилось", — отметил еще один юзер в дискуссии.
По итогам саммита в Женеве Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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16 июня, 23:21Саммит Путина и Байдена
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