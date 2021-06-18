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СБУ заявила, что заблокировала схему поставок медикаментов в ДНР

СБУ заявила, что заблокировала схему поставок медикаментов в ДНР - РИА Новости, 18.06.2021

СБУ заявила, что заблокировала схему поставок медикаментов в ДНР

Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала схему поставок медикаментов в самопровозглашенную Донецкую народную республику, во время обысков в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:31

2021-06-18T11:31

2021-06-18T11:31

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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала схему поставок медикаментов в самопровозглашенную Донецкую народную республику, во время обысков в Днепропетровской и Харьковской областях изъяли тонну лекарственных средств и 18 тонн косметических изделий."СБУ разоблачила и блокировала схему по поставкам лекарственных средств террористам "ДНР". Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", - когда груз будто предназначен для Грузии, а на самом деле поставляется на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в пятницу.Правоохранители провели ряд обысков в Днепропетровской и Харьковской областях, во время которых изъяли тонну лекарственных средств общей стоимостью 1,9 миллиона гривен (около 70 тысяч долларов), 18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тысяч гривен (около 30 тысяч долларов), товарно-сопроводительные документы по внешнеэкономической деятельности.По версии следствия, организовали схему жители Днепропетровской области, они вывозили медикаменты через таможенные посты на восточной Украине.Возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической организации", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свобод.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/ukraina--1599236302.html

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днр, донецкая народная республика, служба безопасности украины, оон, в мире