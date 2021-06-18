Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора соберет базу данных о мутациях коронавируса
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал Национальную базу данных мутаций коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что база данных ускорит борьбу с коронавирусом, так как до сих пор информация о мутациях вируса SARS-CoV-2 из России была разрозненной. В ЦНИИ Эпидемиологии, в соответствии с распоряжением правительства о создании единого информационного центра для анализа эпидемической ситуации, была создана платформа, включающая в себя базу данных VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). А также программное обеспечение, позволяющее объединить информацию о геномах вирусов, сортировать и анализировать их.
"База данных VGARus содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов", - добавили в сообщении.
По данным на сайте, программное обеспечение, внедренное в базу данных, позволяет анализировать результаты секвенирования, определять вероятный штамм вируса, формировать отчеты, загружать образцы, предназначенные для дальнейшего секвенирования.
"Все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса ... могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных", - сообщает Роспотребнадзор.