Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Экс-врач Белого дома призвал Байдена срочно пройти тест на наличие когнитивных расстройств
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, заявив, что "снижение умственных способностей" и забывчивость американского лидера стали более заметными.
"Американский народ ... заслуживает знать, что он или она (президент) может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего ... Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест", - говорится в письме Джексона, опубликованном на официальном сайте экс-врача.
Это письмо также подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они настаивают на том, чтобы Байден последовал примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование.
"К сожалению, снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев", - говорится в письме, в котором приводится ряд примеров ошибок, допущенных Байденом в ходе выступлений и мероприятий.
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Ранее местные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщали о том, что президент США Джо Байден пройдет плановый медосмотр позднее в этом году.
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