https://ria.ru/20210618/bayden-1737560501.html

Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства - РИА Новости, 18.06.2021

Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:38

2021-06-18T13:38

2021-06-18T13:38

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, заявив, что "снижение умственных способностей" и забывчивость американского лидера стали более заметными."Американский народ ... заслуживает знать, что он или она (президент) может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего ... Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест", - говорится в письме Джексона, опубликованном на официальном сайте экс-врача.Это письмо также подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они настаивают на том, чтобы Байден последовал примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование."К сожалению, снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев", - говорится в письме, в котором приводится ряд примеров ошибок, допущенных Байденом в ходе выступлений и мероприятий.Ранее местные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщали о том, что президент США Джо Байден пройдет плановый медосмотр позднее в этом году.Российский лидер Владимир Путин после саммита в Женеве заявил, что образ, который рисуют Байдену, немного расхолаживает, но сам президент США на самом деле ничего не пропускает.

https://ria.ru/20210617/bayden-1737332179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/bayden-1736938349.html

женева (город)

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дональд трамп, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире