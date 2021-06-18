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Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства - РИА Новости, 18.06.2021
Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:38
2021-06-18T13:38
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джо байден
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женева (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, заявив, что "снижение умственных способностей" и забывчивость американского лидера стали более заметными."Американский народ ... заслуживает знать, что он или она (президент) может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего ... Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест", - говорится в письме Джексона, опубликованном на официальном сайте экс-врача.Это письмо также подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они настаивают на том, чтобы Байден последовал примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование."К сожалению, снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев", - говорится в письме, в котором приводится ряд примеров ошибок, допущенных Байденом в ходе выступлений и мероприятий.Ранее местные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщали о том, что президент США Джо Байден пройдет плановый медосмотр позднее в этом году.Российский лидер Владимир Путин после саммита в Женеве заявил, что образ, который рисуют Байдену, немного расхолаживает, но сам президент США на самом деле ничего не пропускает.
https://ria.ru/20210617/bayden-1737332179.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/bayden-1736938349.html
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
13:38 18.06.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Экс-врач Белого дома призвал Байдена срочно пройти тест на наличие когнитивных расстройств

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, заявив, что "снижение умственных способностей" и забывчивость американского лидера стали более заметными.
"Американский народ ... заслуживает знать, что он или она (президент) может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего ... Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест", - говорится в письме Джексона, опубликованном на официальном сайте экс-врача.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Это письмо также подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они настаивают на том, чтобы Байден последовал примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование.
"К сожалению, снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев", - говорится в письме, в котором приводится ряд примеров ошибок, допущенных Байденом в ходе выступлений и мероприятий.
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Ранее местные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщали о том, что президент США Джо Байден пройдет плановый медосмотр позднее в этом году.
Российский лидер Владимир Путин после саммита в Женеве заявил, что образ, который рисуют Байдену, немного расхолаживает, но сам президент США на самом деле ничего не пропускает.
 
Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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