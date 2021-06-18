https://ria.ru/20210618/baltika-1737644328.html

NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО

NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО - РИА Новости, 18.06.2021

NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО

Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС Североатлантического Альянса, пишет National Interest. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T21:29

2021-06-18T21:29

2021-06-18T21:29

россия

балтийское море

ту-160

нато

су-35

швеция

финляндия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС Североатлантического Альянса, пишет National Interest.По мнению автора статьи Тревора Филсета, Балтийское море "делят между собой" Россия, Финляндия и Швеция, а также Польша, Германия и Дания. Последние три страны, как напомнил журналист, входят в состав НАТО. В этот вторник в Минобороны России сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем. На отдельных участках их сопровождали иностранные истребители. Кроме того, эстонские военные заявили, что два российских самолета Су-35 15 июня "нарушили воздушную границу страны". МИД страны вызвал временного поверенного в делах России передал ему ноту протеста. В российском Минобороны отметили, что истребители выполняли плановый полет и от маршрута не отклонялись. Там также отметили, что все маневры самолетов Воздушно-космических сил России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".

https://ria.ru/20210531/bombardirovschik-1735010968.html

https://ria.ru/20210201/bitva-1595591900.html

россия

балтийское море

швеция

финляндия

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россия, балтийское море, ту-160, нато, су-35, швеция, финляндия