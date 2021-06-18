Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/baltika-1737644328.html
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО - РИА Новости, 18.06.2021
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО
Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС Североатлантического Альянса, пишет National Interest. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:29
2021-06-18T21:29
россия
балтийское море
ту-160
нато
су-35
швеция
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/105852/08/1058520817_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_f406bb7a0489f03b0d847ab5f7ad4076.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС Североатлантического Альянса, пишет National Interest.По мнению автора статьи Тревора Филсета, Балтийское море "делят между собой" Россия, Финляндия и Швеция, а также Польша, Германия и Дания. Последние три страны, как напомнил журналист, входят в состав НАТО. В этот вторник в Минобороны России сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем. На отдельных участках их сопровождали иностранные истребители. Кроме того, эстонские военные заявили, что два российских самолета Су-35 15 июня "нарушили воздушную границу страны". МИД страны вызвал временного поверенного в делах России передал ему ноту протеста. В российском Минобороны отметили, что истребители выполняли плановый полет и от маршрута не отклонялись. Там также отметили, что все маневры самолетов Воздушно-космических сил России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
https://ria.ru/20210531/bombardirovschik-1735010968.html
https://ria.ru/20210201/bitva-1595591900.html
россия
балтийское море
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/105852/08/1058520817_152:0:1848:1272_1920x0_80_0_0_4418e255db3eceb54e184db2bc4f592d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, балтийское море, ту-160, нато, су-35, швеция, финляндия
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО
21:29 18.06.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Балтийское море станет одним из основных театров возможных воздушных боев России и НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС Североатлантического Альянса, пишет National Interest.
По мнению автора статьи Тревора Филсета, Балтийское море "делят между собой" Россия, Финляндия и Швеция, а также Польша, Германия и Дания. Последние три страны, как напомнил журналист, входят в состав НАТО.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:08
Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтийским морем
В этот вторник в Минобороны России сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем. На отдельных участках их сопровождали иностранные истребители.
Кроме того, эстонские военные заявили, что два российских самолета Су-35 15 июня "нарушили воздушную границу страны". МИД страны вызвал временного поверенного в делах России передал ему ноту протеста.
В российском Минобороны отметили, что истребители выполняли плановый полет и от маршрута не отклонялись. Там также отметили, что все маневры самолетов Воздушно-космических сил России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 22:44
СМИ назвали "поле битвы" в возможной войне России и США
 
РоссияБалтийское мореТу-160НАТОСу-35ШвецияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:16Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса
07:03"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
06:48В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Лента новостейМолния