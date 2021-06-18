https://ria.ru/20210618/baltika-1737644328.html
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО - РИА Новости, 18.06.2021
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО
Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС Североатлантического Альянса, пишет National Interest. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:29
2021-06-18T21:29
2021-06-18T21:29
россия
балтийское море
ту-160
нато
су-35
швеция
финляндия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС Североатлантического Альянса, пишет National Interest.По мнению автора статьи Тревора Филсета, Балтийское море "делят между собой" Россия, Финляндия и Швеция, а также Польша, Германия и Дания. Последние три страны, как напомнил журналист, входят в состав НАТО. В этот вторник в Минобороны России сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем. На отдельных участках их сопровождали иностранные истребители. Кроме того, эстонские военные заявили, что два российских самолета Су-35 15 июня "нарушили воздушную границу страны". МИД страны вызвал временного поверенного в делах России передал ему ноту протеста. В российском Минобороны отметили, что истребители выполняли плановый полет и от маршрута не отклонялись. Там также отметили, что все маневры самолетов Воздушно-космических сил России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
https://ria.ru/20210531/bombardirovschik-1735010968.html
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россия, балтийское море, ту-160, нато, су-35, швеция, финляндия
NI назвал место, где могут столкнуться самолеты России и НАТО
Балтийское море станет одним из основных театров возможных воздушных боев России и НАТО