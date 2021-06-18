В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение
В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия с 28 июня возобновляет международное авиасообщение с рядом стран, самолеты, в частности, полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 28 июня 2021 года регулярного авиасообщения с рядом государств.
"Бельгия по маршруту Москва - Брюссель 4 рейса в неделю; - Болгария по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные Воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов-на-Дону - Варна, Ростов-на-Дону - Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - отметили в штабе.
Авиасообщение с Иорданией возобновляется по маршрутам Москва - Амман и Москва - Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Ирландией по маршруту Москва - Дублин с частотой 2 рейса в неделю, с Италией по маршрутам Москва - Рим и Москва - Милан 4 рейса в неделю, Москва - Венеция и Москва - Неаполь 2 рейса в неделю.
Также авиасообщение с Кипром возобновляется по маршрутам Москва - Ларнака 4 рейса в неделю, Москва - Пафос 3 рейса в неделю, из всех аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Северной Македонией по маршруту Москва - Скопье с частотой 1 рейс в неделю.
Также с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю.