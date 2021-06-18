https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737647259.html

В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение

В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение - РИА Новости, 18.06.2021

В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение

Россия с 28 июня возобновляет международное авиасообщение с рядом стран, самолеты, в частности, полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T22:27

2021-06-18T22:27

2021-06-18T22:27

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татьяна голикова

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия с 28 июня возобновляет международное авиасообщение с рядом стран, самолеты, в частности, полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 28 июня 2021 года регулярного авиасообщения с рядом государств."Бельгия по маршруту Москва - Брюссель 4 рейса в неделю; - Болгария по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные Воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов-на-Дону - Варна, Ростов-на-Дону - Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - отметили в штабе.Авиасообщение с Иорданией возобновляется по маршрутам Москва - Амман и Москва - Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Ирландией по маршруту Москва - Дублин с частотой 2 рейса в неделю, с Италией по маршрутам Москва - Рим и Москва - Милан 4 рейса в неделю, Москва - Венеция и Москва - Неаполь 2 рейса в неделю.Также авиасообщение с Кипром возобновляется по маршрутам Москва - Ларнака 4 рейса в неделю, Москва - Пафос 3 рейса в неделю, из всех аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Северной Македонией по маршруту Москва - Скопье с частотой 1 рейс в неделю.Также с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю.

https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737625582.html

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россия, ларнака (район), новости - туризм, татьяна голикова, венеция