Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737647259.html
В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение
В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение - РИА Новости, 18.06.2021
В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение
Россия с 28 июня возобновляет международное авиасообщение с рядом стран, самолеты, в частности, полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T22:27
2021-06-18T22:27
туризм
россия
ларнака (район)
новости - туризм
татьяна голикова
венеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/26488/43/264884306_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9094c2df3b2f810d3cf7743567895e71.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия с 28 июня возобновляет международное авиасообщение с рядом стран, самолеты, в частности, полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 28 июня 2021 года регулярного авиасообщения с рядом государств."Бельгия по маршруту Москва - Брюссель 4 рейса в неделю; - Болгария по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные Воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов-на-Дону - Варна, Ростов-на-Дону - Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - отметили в штабе.Авиасообщение с Иорданией возобновляется по маршрутам Москва - Амман и Москва - Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Ирландией по маршруту Москва - Дублин с частотой 2 рейса в неделю, с Италией по маршрутам Москва - Рим и Москва - Милан 4 рейса в неделю, Москва - Венеция и Москва - Неаполь 2 рейса в неделю.Также авиасообщение с Кипром возобновляется по маршрутам Москва - Ларнака 4 рейса в неделю, Москва - Пафос 3 рейса в неделю, из всех аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Северной Македонией по маршруту Москва - Скопье с частотой 1 рейс в неделю.Также с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю.
https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737625582.html
россия
ларнака (район)
венеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/26488/43/264884306_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_44fd684cec5547aa742950db0e972228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ларнака (район), новости - туризм, татьяна голикова, венеция
В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение
22:27 18.06.2021
 
© Flickr / darkensivaЗал вылета аэропорта Малпенса
Зал вылета аэропорта Малпенса - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Flickr / darkensiva

В оперштабе уточнили список городов, с которыми откроют авиасообщение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия с 28 июня возобновляет международное авиасообщение с рядом стран, самолеты, в частности, полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 28 июня 2021 года регулярного авиасообщения с рядом государств.
"Бельгия по маршруту Москва - Брюссель 4 рейса в неделю; - Болгария по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные Воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов-на-Дону - Варна, Ростов-на-Дону - Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - отметили в штабе.
Авиасообщение с Иорданией возобновляется по маршрутам Москва - Амман и Москва - Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Ирландией по маршруту Москва - Дублин с частотой 2 рейса в неделю, с Италией по маршрутам Москва - Рим и Москва - Милан 4 рейса в неделю, Москва - Венеция и Москва - Неаполь 2 рейса в неделю.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 19:14
Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран
Также авиасообщение с Кипром возобновляется по маршрутам Москва - Ларнака 4 рейса в неделю, Москва - Пафос 3 рейса в неделю, из всех аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Северной Македонией по маршруту Москва - Скопье с частотой 1 рейс в неделю.
Также с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю.
 
ТуризмРоссияЛарнака (район)Новости - ТуризмТатьяна ГоликоваВенеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:16Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса
07:03"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
06:48В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Лента новостейМолния