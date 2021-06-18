https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737625582.html

Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран

Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении числа авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию с 28... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:14

2021-06-18T19:14

2021-06-18T19:36

туризм

татьяна голикова

катар

финляндия

греция

швейцария

австрия

хорватия

азербайджан

армения

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении числа авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию с 28 июня."Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой включая острова, входящие в состав Греческой Республики - Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации ",- сказала Голикова.Также, по ее словам, принято решение об увеличении количества полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, а также о расширении полетов по городам этих государств."Как я уже сказала, мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение авиационного сообщения произойдет 28 июня. В настоящее время уполномоченным органам власти РФ поручено подготовить необходимые документы для организации этой работы ", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624719.html

катар

финляндия

греция

швейцария

австрия

хорватия

азербайджан

армения

россия

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туризм, татьяна голикова, катар, финляндия, греция, швейцария, австрия, хорватия, азербайджан, армения, общество, россия