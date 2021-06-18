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Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран
Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении числа авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию с 28... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:14
2021-06-18T19:36
туризм
татьяна голикова
катар
финляндия
греция
швейцария
австрия
хорватия
азербайджан
армения
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении числа авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию с 28 июня."Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой включая острова, входящие в состав Греческой Республики - Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации ",- сказала Голикова.Также, по ее словам, принято решение об увеличении количества полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, а также о расширении полетов по городам этих государств."Как я уже сказала, мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение авиационного сообщения произойдет 28 июня. В настоящее время уполномоченным органам власти РФ поручено подготовить необходимые документы для организации этой работы ", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624719.html
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туризм, татьяна голикова, катар, финляндия, греция, швейцария, австрия, хорватия, азербайджан, армения, общество, россия
Голикова сообщила об увеличении числа рейсов в ряд стран
19:14 18.06.2021 (обновлено: 19:36 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила об увеличении числа авиарейсов в ряд стран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении числа авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию с 28 июня.
"Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой включая острова, входящие в состав Греческой Республики - Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации ",- сказала Голикова.
Также, по ее словам, принято решение об увеличении количества полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, а также о расширении полетов по городам этих государств.
"Как я уже сказала, мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение авиационного сообщения произойдет 28 июня. В настоящее время уполномоченным органам власти РФ поручено подготовить необходимые документы для организации этой работы ", - сказала Голикова.
Голикова о возобновлении авиасообщения с Турцией
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ТуризмТатьяна ГоликоваКатарФинляндияГрецияШвейцарияАвстрияХорватияАзербайджанАрменияОбществоРоссия
 
 
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