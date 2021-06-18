https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737549358.html

В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией

В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией - РИА Новости, 18.06.2021

В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией

Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:49

2021-06-18T12:49

2021-06-18T13:18

дмитрий песков

туризм

россия

туризм

турция

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это вопрос не для Кремля, это вопрос для штаба правительственного, они принимают решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле, что оперштаб якобы рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

https://ria.ru/20210618/turizm-1737500549.html

россия

турция

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дмитрий песков, россия, туризм, турция