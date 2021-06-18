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Туризм
https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737549358.html
В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией
В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией - РИА Новости, 18.06.2021
В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией
Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:49
2021-06-18T13:18
дмитрий песков
туризм
россия
туризм
турция
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это вопрос не для Кремля, это вопрос для штаба правительственного, они принимают решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле, что оперштаб якобы рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.
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дмитрий песков, россия, туризм, турция
В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49 18.06.2021 (обновлено: 13:18 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Кремле высказались о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос не для Кремля, это вопрос для штаба правительственного, они принимают решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле, что оперштаб якобы рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.
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