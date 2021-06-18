https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html

Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении

Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении - РИА Новости, 18.06.2021

Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении

В Кремле желают успешного проведения парламентских выборов в Армении "близкому союзнику и партнеру", об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:41

2021-06-18T12:41

2021-06-18T13:10

россия

администрация президента россии

дмитрий песков

армения

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле желают успешного проведения парламентских выборов в Армении "близкому союзнику и партнеру", об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%.

россия

армения

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россия, администрация президента россии, дмитрий песков, армения, в мире