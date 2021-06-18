https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html
Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении
Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении - РИА Новости, 18.06.2021
Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении
В Кремле желают успешного проведения парламентских выборов в Армении "близкому союзнику и партнеру", об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:41
2021-06-18T12:41
2021-06-18T13:10
россия
администрация президента россии
дмитрий песков
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле желают успешного проведения парламентских выборов в Армении "близкому союзнику и партнеру", об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%.
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, администрация президента россии, дмитрий песков, армения, в мире
Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении
12:41 18.06.2021 (обновлено: 13:10 18.06.2021)
Песков в ответ на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении, пожелал соседям успешных выборов