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Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V" - РИА Новости, 18.06.2021
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"
Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первые 448 625 доз вакцины "Спутник V". РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T23:43
2021-06-18T23:43
2021-06-18T23:43
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первые 448 625 доз вакцины "Спутник V"."Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении лаборатории.В настоящее время компания ожидает одобрения со стороны национального регулятора ANMAT и от Института Гамалеи.Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, аргентина, владимир путин, в мире
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз вакцины "Спутник V"