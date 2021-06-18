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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/argentina-1737651498.html
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V" - РИА Новости, 18.06.2021
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"
Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первые 448 625 доз вакцины "Спутник V". РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T23:43
2021-06-18T23:43
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владимир путин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первые 448 625 доз вакцины "Спутник V"."Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении лаборатории.В настоящее время компания ожидает одобрения со стороны национального регулятора ANMAT и от Института Гамалеи.Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, аргентина, владимир путин, в мире
Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"
23:43 18.06.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аргентина произвела почти 450 тысяч доз вакцины "Спутник V"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первые 448 625 доз вакцины "Спутник V".
"Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении лаборатории.
В настоящее время компания ожидает одобрения со стороны национального регулятора ANMAT и от Института Гамалеи.
Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.
Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАльберто ФернандесАргентинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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