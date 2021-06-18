https://ria.ru/20210618/argentina-1737651498.html

Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"

Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V" - РИА Новости, 18.06.2021

Аргентина произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"

Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первые 448 625 доз вакцины "Спутник V". РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T23:43

2021-06-18T23:43

2021-06-18T23:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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альберто фернандес

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владимир путин

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первые 448 625 доз вакцины "Спутник V"."Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении лаборатории.В настоящее время компания ожидает одобрения со стороны национального регулятора ANMAT и от Института Гамалеи.Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.

https://ria.ru/20210618/sputnikv-1737555476.html

россия

аргентина

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, аргентина, владимир путин, в мире