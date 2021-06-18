https://ria.ru/20210618/arest-1737595449.html

Суд арестовал экс-зампреда Центробанка

Суд арестовал экс-зампреда Центробанка - РИА Новости, 18.06.2021

Суд арестовал экс-зампреда Центробанка

Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя Центрального банка России и заведующего кафедрой РАНХиГС Константина Корищенко по РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:42

2021-06-18T16:42

2021-06-18T17:13

россия

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя Центрального банка России и заведующего кафедрой РАНХиГС Константина Корищенко по делу о крупной растрате, сообщили РИА Новости в суде."Тверским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании Корищенко меры пресечения в виде заключении под стражу до 16 августа", - рассказала собеседница агентства.Фабула уголовного дела не раскрывается. Комментарием следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает, но в РАНХиГС агентство заверили, что претензии следствия к профессору никак не связаны с его работой в вузе.Как указано на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, Корищенко - доктор экономических наук, профессор, с 2002 по 2008 год зампред Центробанка России, ныне – заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210531/vzyatki-1734861387.html

россия

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2021

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россия, центральный банк рф (цб рф), происшествия