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Суд арестовал экс-зампреда Центробанка
Суд арестовал экс-зампреда Центробанка - РИА Новости, 18.06.2021
Суд арестовал экс-зампреда Центробанка
Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя Центрального банка России и заведующего кафедрой РАНХиГС Константина Корищенко по РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:42
2021-06-18T17:13
россия
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя Центрального банка России и заведующего кафедрой РАНХиГС Константина Корищенко по делу о крупной растрате, сообщили РИА Новости в суде."Тверским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании Корищенко меры пресечения в виде заключении под стражу до 16 августа", - рассказала собеседница агентства.Фабула уголовного дела не раскрывается. Комментарием следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает, но в РАНХиГС агентство заверили, что претензии следствия к профессору никак не связаны с его работой в вузе.Как указано на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, Корищенко - доктор экономических наук, профессор, с 2002 по 2008 год зампред Центробанка России, ныне – заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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россия, центральный банк рф (цб рф), происшествия
Суд арестовал экс-зампреда Центробанка
16:42 18.06.2021 (обновлено: 17:13 18.06.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкБывший заместитель председателя Центрального банка России и заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко
Бывший заместитель председателя Центрального банка России и заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба Тверского суда
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Экс-зампреда Центробанка Корищенко арестовали на два месяца по делу о крупной растрате

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя Центрального банка России и заведующего кафедрой РАНХиГС Константина Корищенко по делу о крупной растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Тверским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании Корищенко меры пресечения в виде заключении под стражу до 16 августа", - рассказала собеседница агентства.
Фабула уголовного дела не раскрывается. Комментарием следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает, но в РАНХиГС агентство заверили, что претензии следствия к профессору никак не связаны с его работой в вузе.
Как указано на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, Корищенко - доктор экономических наук, профессор, с 2002 по 2008 год зампред Центробанка России, ныне – заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Задержание - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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