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Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате
Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате - РИА Новости, 18.06.2021
Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате
Бывший заместитель председателя Центрального Банка России и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:40
2021-06-18T20:49
россия
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший заместитель председателя Центрального Банка России и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате, следствие ходатайствует об его аресте, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы."В Тверской районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко К. Н., обвиняемого по статье 160 части 4", — сказала собеседница агентства.Максимальная санкция — десять лет лишения свободы.Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун обвиняются в растрате 1,4 миллиарда рублей, в 2013 году они вывели активы, обанкротив банк, сообщили в пресс-службе МВД РФ."Они обвиняются в совершенной организованной группой растрате принадлежавших банку ценных бумаг на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц. Действия соучастников привели к банкротству кредитного учреждения и возложению на государство в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" ответственности по обязательствам перед вкладчиками", - говорится в релизе.Уточняется, что задержаны они были 16 июня, было проведено более 20 обысков, изъяты техника и документы."Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается", - также говорится в релизе.
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россия, центральный банк рф (цб рф), происшествия
Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате
11:40 18.06.2021 (обновлено: 20:49 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Экс-зампреда ЦБ и завкафедрой РАНХиГС Корищенко задержали по обвинению в особо крупной растрате

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший заместитель председателя Центрального Банка России и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате, следствие ходатайствует об его аресте, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы.
"В Тверской районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко К. Н., обвиняемого по статье 160 части 4", — сказала собеседница агентства.
Максимальная санкция — десять лет лишения свободы.
Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун обвиняются в растрате 1,4 миллиарда рублей, в 2013 году они вывели активы, обанкротив банк, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
"Они обвиняются в совершенной организованной группой растрате принадлежавших банку ценных бумаг на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц. Действия соучастников привели к банкротству кредитного учреждения и возложению на государство в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" ответственности по обязательствам перед вкладчиками", - говорится в релизе.
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Уточняется, что задержаны они были 16 июня, было проведено более 20 обысков, изъяты техника и документы.
"Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается", - также говорится в релизе.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Происшествия
 
 
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