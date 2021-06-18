https://ria.ru/20210618/arest-1737535259.html

Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате

Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате - РИА Новости, 18.06.2021

Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате

Бывший заместитель председателя Центрального Банка России и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:40

2021-06-18T11:40

2021-06-18T20:49

россия

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший заместитель председателя Центрального Банка России и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате, следствие ходатайствует об его аресте, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы."В Тверской районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко К. Н., обвиняемого по статье 160 части 4", — сказала собеседница агентства.Максимальная санкция — десять лет лишения свободы.Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун обвиняются в растрате 1,4 миллиарда рублей, в 2013 году они вывели активы, обанкротив банк, сообщили в пресс-службе МВД РФ."Они обвиняются в совершенной организованной группой растрате принадлежавших банку ценных бумаг на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц. Действия соучастников привели к банкротству кредитного учреждения и возложению на государство в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" ответственности по обязательствам перед вкладчиками", - говорится в релизе.Уточняется, что задержаны они были 16 июня, было проведено более 20 обысков, изъяты техника и документы."Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается", - также говорится в релизе.

https://ria.ru/20210617/khischenie-1737468624.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), происшествия