https://ria.ru/20210618/antioksidanty-1737497257.html

Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов

Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов - РИА Новости, 18.06.2021

Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов

Лето – лучшее время для насыщения организма натуральными антиоксидантами. Кто и почему больше всего в них нуждается, рассказала в эфире радио Sputnik... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T02:00

2021-06-18T02:00

2021-06-18T02:00

мария черняева

россия

фрукты

здоровье

общество

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Лето – лучшее время для насыщения организма натуральными антиоксидантами. Кто и почему больше всего в них нуждается, рассказала в эфире радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.Антиоксиданты в большом количестве содержатся в свежих овощах и фруктах, поэтому летом нужно стараться постоянно включать их в свой рацион. Особенно это важно для людей с дефицитом антиоксидантов, отметила диетолог. По ее словам, возможен и переизбыток антиоксидантов, поэтому очень важно соблюдать баланс, так как наличие некоторого количества свободных радикалов имеет значение для состояния иммунитета. "Свободные радикалы тоже должны быть в организме, потому что на них реагирует наша иммунная система – они помогают нашей иммунной системе бороться с негативными факторами. Если не будет свободных радикалов, будет избыток антиоксидантов, иммунитет не будет выполнять свою непосредственную функцию", – предупредила нутрициолог.

https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мария черняева, россия, фрукты, здоровье, общество