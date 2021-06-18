https://ria.ru/20210618/antioksidanty-1737497257.html
Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов
Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов - РИА Новости, 18.06.2021
Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов
Лето – лучшее время для насыщения организма натуральными антиоксидантами. Кто и почему больше всего в них нуждается, рассказала в эфире радио Sputnik... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T02:00
2021-06-18T02:00
2021-06-18T02:00
мария черняева
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Лето – лучшее время для насыщения организма натуральными антиоксидантами. Кто и почему больше всего в них нуждается, рассказала в эфире радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.Антиоксиданты в большом количестве содержатся в свежих овощах и фруктах, поэтому летом нужно стараться постоянно включать их в свой рацион. Особенно это важно для людей с дефицитом антиоксидантов, отметила диетолог. По ее словам, возможен и переизбыток антиоксидантов, поэтому очень важно соблюдать баланс, так как наличие некоторого количества свободных радикалов имеет значение для состояния иммунитета. "Свободные радикалы тоже должны быть в организме, потому что на них реагирует наша иммунная система – они помогают нашей иммунной системе бороться с негативными факторами. Если не будет свободных радикалов, будет избыток антиоксидантов, иммунитет не будет выполнять свою непосредственную функцию", – предупредила нутрициолог.
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мария черняева, россия, фрукты, здоровье, общество
Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов
Врач перечислила группы людей с дефицитом антиоксидантов
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Лето – лучшее время для насыщения организма натуральными антиоксидантами. Кто и почему больше всего в них нуждается, рассказала в эфире радио Sputnik
врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева
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"Антиоксиданты – это, прежде всего, витамины группы С, витамин Е, витамины А, каротиноиды, то есть все яркое, насыщенное, вкусное. Антиоксиданты защищают наш организм от свободных радикалов, а свободные радикалы оказывают повреждающее влияние на наш организм. Очень важно получать антиоксиданты именно из пищи, а не из пищевых добавок, не из покупных витаминов", – сказала врач.
Антиоксиданты в большом количестве содержатся в свежих овощах и фруктах, поэтому летом нужно стараться постоянно включать их в свой рацион. Особенно это важно для людей с дефицитом антиоксидантов, отметила диетолог.
"Это, прежде всего, курильщики, это люди, чья работа связана с частыми перелетами, те, кто работает с вредными веществами, а также люди с лишним весом и те, у кого не очень сбалансированное питание – в рационе один фастфуд, жирная пища", – уточнила Черняева.
По ее словам, возможен и переизбыток антиоксидантов, поэтому очень важно соблюдать баланс, так как наличие некоторого количества свободных радикалов имеет значение для состояния иммунитета.
"Свободные радикалы тоже должны быть в организме, потому что на них реагирует наша иммунная система – они помогают нашей иммунной системе бороться с негативными факторами. Если не будет свободных радикалов, будет избыток антиоксидантов, иммунитет не будет выполнять свою непосредственную функцию", – предупредила нутрициолог.