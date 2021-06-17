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В Москве предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 зонами
В Москве предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 зонами - РИА Новости, 17.06.2021
В Москве предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 зонами
Московские рестораторы предложили провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:39
2021-06-17T20:39
2021-06-17T20:53
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московские рестораторы предложили провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами, сообщается на сайте мэра столицы."Московские рестораторы поддержали решения федеральных и городских властей, направленные на остановку распространения коронавируса. Также они предложили мэру Москвы провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами", - говорится в сообщении.Отмечается, что по предположению рестораторов такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста."Рассмотрим", - сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отвечая на вопрос, поддерживают ли власти столицы данное предложение.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
В Москве предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 зонами
20:39 17.06.2021 (обновлено: 20:53 17.06.2021)
Московские рестораторы предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 зонами
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московские рестораторы предложили провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами, сообщается на сайте мэра столицы.
"Московские рестораторы поддержали решения федеральных и городских властей, направленные на остановку распространения коронавируса. Также они предложили мэру Москвы
провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предположению рестораторов такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.
"Рассмотрим", - сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отвечая на вопрос, поддерживают ли власти столицы данное предложение.