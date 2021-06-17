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Москвичей предупредили о рекордной жаре в конце июня
Москвичей предупредили о рекордной жаре в конце июня - РИА Новости, 17.06.2021
Москвичей предупредили о рекордной жаре в конце июня
В среду в Москве ожидается до плюс 35, может быть побит рекорд не только дня, но и месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:40
2021-06-17T13:45
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В среду в Москве ожидается до плюс 35, может быть побит рекорд не только дня, но и месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С сегодняшнего дня начинается генеральное наступление лета по всем фронтам в Центральной России, да и в большей части европейской России. К нам смещается скандинавский антициклон, центр которого окажется уже завтра в аккурат над столицей. Это значит погода "миллион на миллион": ясное небо, ни облачка, прогрев начнется мощнейший", - рассказал Тишковец.По его словам, ближайшей ночью ожидается плюс 12-14, днем в пятницу плюс 26-28. В субботу ночью плюс 14-16, днем плюс 28-30. В воскресенье ночью плюс 15-17, днем уже плюс 29-31. В понедельник ночью ожидается плюс 16-18, днем плюс 30-32, а во вторник ночью плюс 17-19, днем плюс 32-34."И в среду мы достигнем пика: ночью плюс 19-21, днем плюс 33-35 градусов. Для Москвы норма июня составляет плюс 21,7. Это не только аномальное тепло. Я уверен, что 22 и 23 июня будут побиты дуплетом 2 рекорда. Для 22 июня он составляет плюс 31,8 градуса и установлен в 1917 году. А для среды плюс 33,6 градуса - в 1948 году. Кроме того, возможно, что 23 июня мы будем с претензией на общий рекорд июня по максимальной температуре, сейчас он составляет плюс 34,7 и установлен в 1901 году", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что при такой погоде пожароопасность начнет возрастать.
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погода, центр "фобос", москва, общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в конце июня
13:40 17.06.2021 (обновлено: 13:45 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка в парке "Музеон" в Москве
Девушка в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Синоптик "Фобоса" заявил, что в среду в Москве ожидается до +35, может быть побит рекорд месяца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В среду в Москве ожидается до плюс 35, может быть побит рекорд не только дня, но и месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С сегодняшнего дня начинается генеральное наступление лета по всем фронтам в Центральной России, да и в большей части европейской России. К нам смещается скандинавский антициклон, центр которого окажется уже завтра в аккурат над столицей. Это значит погода "миллион на миллион": ясное небо, ни облачка, прогрев начнется мощнейший", - рассказал Тишковец.
По его словам, ближайшей ночью ожидается плюс 12-14, днем в пятницу плюс 26-28. В субботу ночью плюс 14-16, днем плюс 28-30. В воскресенье ночью плюс 15-17, днем уже плюс 29-31. В понедельник ночью ожидается плюс 16-18, днем плюс 30-32, а во вторник ночью плюс 17-19, днем плюс 32-34.
"И в среду мы достигнем пика: ночью плюс 19-21, днем плюс 33-35 градусов. Для Москвы норма июня составляет плюс 21,7. Это не только аномальное тепло. Я уверен, что 22 и 23 июня будут побиты дуплетом 2 рекорда. Для 22 июня он составляет плюс 31,8 градуса и установлен в 1917 году. А для среды плюс 33,6 градуса - в 1948 году. Кроме того, возможно, что 23 июня мы будем с претензией на общий рекорд июня по максимальной температуре, сейчас он составляет плюс 34,7 и установлен в 1901 году", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что при такой погоде пожароопасность начнет возрастать.
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