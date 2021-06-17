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Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций
Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций - РИА Новости, 17.06.2021
Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в третьем чтении законопроект, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:44
2021-06-17T11:44
2021-06-17T11:44
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общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в третьем чтении законопроект, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена.Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. На данный момент по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.Законопроект внесли депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский в январе. Инициативу поддержало правительство РФ.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций. Штраф может составить для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
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россия, сергей боярский, госдума рф, александр хинштейн, общество
Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций
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