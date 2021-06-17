"Две армии в одной связке": что задумали Россия и Белоруссия
08:00 17.06.2021 (обновлено: 08:01 17.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Егор Никитин. Полигоны на территории двух стран, тесное взаимодействие на всех уровнях управления войсками и общие задачи по обеспечению безопасности — Москва и Минск последовательно укрепляют рубежи обороны в Восточной Европе. Так, только на ближайшие четыре месяца запланировали несколько совместных военных учений. Самое масштабное и стратегическое — "Запад-2021". В НАТО уже заявили, что будут пристально следить за маневрами.
"Предупредили заранее"
Как сообщил командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, с полигонами для развертывания войск российские и белорусские военные уже определились. Преимущественно "Запад-2021" пройдет на территории Белоруссии с 10 по 16 сентября.
Легенда учений — действия в случае эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран". Ожидаются широкое применение боевой авиации, танковых частей, отработка скрытого развертывания войск в условиях обострения военно-политической обстановки.
Танки Т-72 Б во время учений "Запад-2017"
"Пропагандисты НАТО верещат о том, что Россия в ответ на действия альянса проводит военные маневры с Белоруссией, чтобы запугать западные страны, — говорит военный обозреватель Александр Жилин. — Так вот, хочу напомнить, что подробный план таких учений готовят как минимум за два года до их старта. Больше того, когда решение принято и все вопросы согласованы, план вручают военному атташату. По сути, их разведке. Это делают, чтобы никого не напрягать".
Минобороны России каждый раз приходится публично напоминать, что все российско-белорусские военные маневры носят исключительно оборонительный характер.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017". 20 сентября 2017
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017". 20 сентября 2017
"Если до 2014-го западное направление считалось самым спокойным, там не формировали новые соединения, структуры управления, то сегодня все изменилось, — объясняет военный эксперт Иван Коновалов. — У России есть серьезная проблема, и она называется "НАТО у границ". На западном направлении создали Первую танковую армию, несколько других частей. Это все звенья одной цепи, вынужденные меры, не более".
В чужом глазу
Целей предстоящих учений никто не скрывает: выявить слабые места в системе внешней безопасности Союзного государства и оперативно устранить их, а также как можно лучше отработать взаимодействие армий двух стран на случай реальной угрозы извне.
Однако в НАТО признавать оборонительную направленность "Запада-2021" категорически отказываются, традиционно обвиняя Россию в "подготовке к вторжению". Что, впрочем, неудивительно: иначе как оправдать масштабное развертывание новых подразделений альянса в Восточной Европе? Только сдерживанием "русской агрессии".
© AP Photo / Mindaugas KulbisБатальон НАТО во время учений в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Батальон НАТО во время учений в Литве
Однако, как показывает практика, цели у НАТО диаметрально противоположные и, как правило, обороной даже не пахнут. "Какая же это оборона, если США, условно говоря, перебрасывают в Польшу четыре тысячи солдат и танки? — задается вопросом Жилин. — По плану учений они должны в эту бронетехнику сесть и поехать. Куда? К нам! Вот что они фактически отрабатывают".
Счет запланированных на ближайший год маневров альянса в Европе идет на десятки, причем акцент явно смещен в сторону Украины. Там НАТО организует семь многонациональных учений с участием 21 тысячи украинских военнослужащих — совместные с США (Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021), Великобританией (Kozak Mace 2021 и Warrior Watcher 2021), Польшей ("Три Меча — 2021"и Silver Saber 2021) и Румынией (Riverine 2021).
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
Кроме того, украинские военные примут участие в 17 многонациональных учениях за пределами страны. Плановый российско-белорусский "Запад-2021" на фоне этой беспрецедентной военной активности у границ Союзного государства выглядит как минимум скромно. И уж точно не напоминает "подготовку к вторжению".
Под диктовку США
Как отмечает военный эксперт Иван Коновалов, для отработки совместных действий войск разных стран большая численность контингента, как правило, не требуется — достаточно нескольких командных звеньев, задействованных в управлении подразделениями и принимающих ключевые оперативные решения.
"В совместных с Россией маневрах, таких как, к примеру, "Запад" или "Славянское братство", работают преимущественно профессионалы, которые оттачивают свои боевые компетенции, — подчеркивает он. — А Запад, в том числе на Украине, где наметили чуть ли не десяток учений подряд, всех собирает "до кучи", втягивая даже тех, кто не очень хочет. Эдакий показательный сбор, чтобы продемонстрировать единство НАТО и готовность выступить против любой угрозы".
Эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании
По словам Коновалова, если раньше решения в Североатлантическом альянсе принимали на основе консенсуса, то теперь всем заправляет Вашингтон, заинтересованный в расширении НАТО на восток и заручившийся поддержкой так называемого северного крыла: Великобритании, стран Балтии, Польши и Норвегии. Эти государства — главные проводники антироссийской риторики в блоке.
Германия и Франция придерживаются нейтральной центристской позиции, Италия, Испания и Греция вообще не хотят ссориться с Россией. Но "северное крыло" во главе с США зачастую попросту не оставляет им выбора, втягивая в новые витки нарастающего противостояния.