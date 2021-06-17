https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

"Две армии в одной связке": что задумали Россия и Белоруссия

"Две армии в одной связке": что задумали Россия и Белоруссия - РИА Новости, 17.06.2021

"Две армии в одной связке": что задумали Россия и Белоруссия

Полигоны на территории двух стран, тесное взаимодействие на всех уровнях управления войсками и общие задачи по обеспечению безопасности — Москва и Минск... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:00

2021-06-17T08:00

2021-06-17T08:01

россия

иван коновалов

нато

александр жилин

белоруссия

европа

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Егор Никитин. Полигоны на территории двух стран, тесное взаимодействие на всех уровнях управления войсками и общие задачи по обеспечению безопасности — Москва и Минск последовательно укрепляют рубежи обороны в Восточной Европе. Так, только на ближайшие четыре месяца запланировали несколько совместных военных учений. Самое масштабное и стратегическое — "Запад-2021". В НАТО уже заявили, что будут пристально следить за маневрами."Предупредили заранее"Как сообщил командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, с полигонами для развертывания войск российские и белорусские военные уже определились. Преимущественно "Запад-2021" пройдет на территории Белоруссии с 10 по 16 сентября.Легенда учений — действия в случае эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран". Ожидаются широкое применение боевой авиации, танковых частей, отработка скрытого развертывания войск в условиях обострения военно-политической обстановки."Пропагандисты НАТО верещат о том, что Россия в ответ на действия альянса проводит военные маневры с Белоруссией, чтобы запугать западные страны, — говорит военный обозреватель Александр Жилин. — Так вот, хочу напомнить, что подробный план таких учений готовят как минимум за два года до их старта. Больше того, когда решение принято и все вопросы согласованы, план вручают военному атташату. По сути, их разведке. Это делают, чтобы никого не напрягать".Минобороны России каждый раз приходится публично напоминать, что все российско-белорусские военные маневры носят исключительно оборонительный характер."Если до 2014-го западное направление считалось самым спокойным, там не формировали новые соединения, структуры управления, то сегодня все изменилось, — объясняет военный эксперт Иван Коновалов. — У России есть серьезная проблема, и она называется "НАТО у границ". На западном направлении создали Первую танковую армию, несколько других частей. Это все звенья одной цепи, вынужденные меры, не более".В чужом глазуЦелей предстоящих учений никто не скрывает: выявить слабые места в системе внешней безопасности Союзного государства и оперативно устранить их, а также как можно лучше отработать взаимодействие армий двух стран на случай реальной угрозы извне.Однако в НАТО признавать оборонительную направленность "Запада-2021" категорически отказываются, традиционно обвиняя Россию в "подготовке к вторжению". Что, впрочем, неудивительно: иначе как оправдать масштабное развертывание новых подразделений альянса в Восточной Европе? Только сдерживанием "русской агрессии".Однако, как показывает практика, цели у НАТО диаметрально противоположные и, как правило, обороной даже не пахнут. "Какая же это оборона, если США, условно говоря, перебрасывают в Польшу четыре тысячи солдат и танки? — задается вопросом Жилин. — По плану учений они должны в эту бронетехнику сесть и поехать. Куда? К нам! Вот что они фактически отрабатывают".Счет запланированных на ближайший год маневров альянса в Европе идет на десятки, причем акцент явно смещен в сторону Украины. Там НАТО организует семь многонациональных учений с участием 21 тысячи украинских военнослужащих — совместные с США (Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021), Великобританией (Kozak Mace 2021 и Warrior Watcher 2021), Польшей ("Три Меча — 2021"и Silver Saber 2021) и Румынией (Riverine 2021).Кроме того, украинские военные примут участие в 17 многонациональных учениях за пределами страны. Плановый российско-белорусский "Запад-2021" на фоне этой беспрецедентной военной активности у границ Союзного государства выглядит как минимум скромно. И уж точно не напоминает "подготовку к вторжению". Под диктовку СШАКак отмечает военный эксперт Иван Коновалов, для отработки совместных действий войск разных стран большая численность контингента, как правило, не требуется — достаточно нескольких командных звеньев, задействованных в управлении подразделениями и принимающих ключевые оперативные решения."В совместных с Россией маневрах, таких как, к примеру, "Запад" или "Славянское братство", работают преимущественно профессионалы, которые оттачивают свои боевые компетенции, — подчеркивает он. — А Запад, в том числе на Украине, где наметили чуть ли не десяток учений подряд, всех собирает "до кучи", втягивая даже тех, кто не очень хочет. Эдакий показательный сбор, чтобы продемонстрировать единство НАТО и готовность выступить против любой угрозы".По словам Коновалова, если раньше решения в Североатлантическом альянсе принимали на основе консенсуса, то теперь всем заправляет Вашингтон, заинтересованный в расширении НАТО на восток и заручившийся поддержкой так называемого северного крыла: Великобритании, стран Балтии, Польши и Норвегии. Эти государства — главные проводники антироссийской риторики в блоке.Германия и Франция придерживаются нейтральной центристской позиции, Италия, Испания и Греция вообще не хотят ссориться с Россией. Но "северное крыло" во главе с США зачастую попросту не оставляет им выбора, втягивая в новые витки нарастающего противостояния.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван коновалов, нато, александр жилин, белоруссия, европа