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В МИД назвали закон "О коренных народах Украины" дискриминационным
В МИД назвали закон "О коренных народах Украины" дискриминационным - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД назвали закон "О коренных народах Украины" дискриминационным
Закон "о коренных народах Украины" нарушает основополагающие международные договоры, ставит в дискриминационное положение миллионы русских, заявила официальный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:36
2021-06-17T17:36
2021-06-17T17:53
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Закон "о коренных народах Украины" нарушает основополагающие международные договоры, ставит в дискриминационное положение миллионы русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это (закон - ред.) нарушает целый ряд основополагающих международных договоров в области прав человека, например, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ."Более того, он ставит в дискриминационное положение миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, греков, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины", - добавила Захарова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в этот перечень. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736543613.html
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россия, мария захарова, верховная рада украины, совет европы, владимир зеленский, владимир путин, германия, украина, в мире
В МИД назвали закон "О коренных народах Украины" дискриминационным
17:36 17.06.2021 (обновлено: 17:53 17.06.2021)
МИД заявил, что закон "О коренных народах Украины" ставит русских в дискриминационное положение