https://ria.ru/20210617/zakharova-1737447848.html

Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО

Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО - РИА Новости, 17.06.2021

Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, оценивая заявления прошедшего саммита НАТО о растущих угрозах и необходимости найти им ответ,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:48

2021-06-17T17:48

2021-06-17T21:22

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

в мире

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, оценивая заявления прошедшего саммита НАТО о растущих угрозах и необходимости найти им ответ, процитировала стихотворение Михаила Лермонтова "Парус"."Итоги (саммита. — Прим. ред.) были вполне предсказуемы: альянс очевидно мечтает о глобальной роли, готовится к соперничеству с Китаем, "чьи стремления и напористое поведение" — так было отмечено участниками саммита — объявлены вызовом для Евроатлантики", — сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что участники саммитов альянса из года в год говорят об угрозах и вызовах, но проходит время, а их прогнозы не подтверждаются либо угрозы приходят "совсем с других направлений и связаны с другими проблемами"."Но вот каждый раз читаешь эти документы НАТО, <...> и все время приходят на ум великие строки: "А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой". Вот мне кажется, этот саммит, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением", — сказала Захарова.Саммит НАТО прошел 14 июня в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата, кибератаки и космос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/zakharova-1737186396.html

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире