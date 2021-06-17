Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/zakharova-1737447848.html
Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО
Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО - РИА Новости, 17.06.2021
Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, оценивая заявления прошедшего саммита НАТО о растущих угрозах и необходимости найти им ответ,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:48
2021-06-17T21:22
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736533741_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_7f8f4d507ccefb42db101b62b6413b71.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, оценивая заявления прошедшего саммита НАТО о растущих угрозах и необходимости найти им ответ, процитировала стихотворение Михаила Лермонтова "Парус"."Итоги (саммита. — Прим. ред.) были вполне предсказуемы: альянс очевидно мечтает о глобальной роли, готовится к соперничеству с Китаем, "чьи стремления и напористое поведение" — так было отмечено участниками саммита — объявлены вызовом для Евроатлантики", — сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что участники саммитов альянса из года в год говорят об угрозах и вызовах, но проходит время, а их прогнозы не подтверждаются либо угрозы приходят "совсем с других направлений и связаны с другими проблемами"."Но вот каждый раз читаешь эти документы НАТО, &lt;...&gt; и все время приходят на ум великие строки: "А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой". Вот мне кажется, этот саммит, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением", — сказала Захарова.Саммит НАТО прошел 14 июня в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата, кибератаки и космос.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/zakharova-1737186396.html
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736533741_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_2183d66d2dd7456a7e4e38e4e1571336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире
Захарова процитировала Лермонтова, говоря об угрозах для НАТО
17:48 17.06.2021 (обновлено: 21:22 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова процитировала стихотворение "Парус" в ответ на заявления саммита НАТО об угрозах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, оценивая заявления прошедшего саммита НАТО о растущих угрозах и необходимости найти им ответ, процитировала стихотворение Михаила Лермонтова "Парус".
"Итоги (саммита. — Прим. ред.) были вполне предсказуемы: альянс очевидно мечтает о глобальной роли, готовится к соперничеству с Китаем, "чьи стремления и напористое поведение" — так было отмечено участниками саммита — объявлены вызовом для Евроатлантики", — сказала Захарова на брифинге.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 11:11В мире
"Явно проблемы": Захарова о новой стратегии Евросоюза по России
Она добавила, что участники саммитов альянса из года в год говорят об угрозах и вызовах, но проходит время, а их прогнозы не подтверждаются либо угрозы приходят "совсем с других направлений и связаны с другими проблемами".
"Но вот каждый раз читаешь эти документы НАТО, <...> и все время приходят на ум великие строки: "А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой". Вот мне кажется, этот саммит, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением", — сказала Захарова.
Саммит НАТО прошел 14 июня в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата, кибератаки и космос.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 16:36
Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния