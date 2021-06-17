https://ria.ru/20210617/zagar-1737338407.html

Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья

Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья - РИА Новости, 17.06.2021

Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья

Взрослому человеку достаточно 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, а начинать следует с пяти минут в день, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T06:13

2021-06-17T06:13

2021-06-17T07:58

туризм

россия

андрей тяжельников

здоровье

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрослому человеку достаточно 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, а начинать следует с пяти минут в день, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центральную Россию в субботу придет аномальное тепло с температурами до 32 градусов.По его словам, не стоит находиться на открытом солнце в самые жаркие часы - лучше выбирать утреннее и вечернее время.Врач добавил, что во время прогулок нужно носить летние головные уборы и легкую, желательно светлую одежду.

https://ria.ru/20210616/zagar-1737160589.html

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2021

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россия, андрей тяжельников, здоровье, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество