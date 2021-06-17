Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210617/zagar-1737338407.html
Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья - РИА Новости, 17.06.2021
Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
Взрослому человеку достаточно 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, а начинать следует с пяти минут в день, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T06:13
2021-06-17T07:58
туризм
россия
андрей тяжельников
здоровье
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669764_468:744:2786:2048_1920x0_80_0_0_53efe58a971f3e890baad126fdd98468.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрослому человеку достаточно 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, а начинать следует с пяти минут в день, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центральную Россию в субботу придет аномальное тепло с температурами до 32 градусов.По его словам, не стоит находиться на открытом солнце в самые жаркие часы - лучше выбирать утреннее и вечернее время.Врач добавил, что во время прогулок нужно носить летние головные уборы и легкую, желательно светлую одежду.
https://ria.ru/20210616/zagar-1737160589.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669764_643:492:2718:2048_1920x0_80_0_0_bec16b89d84d95c2906659a54079a787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей тяжельников, здоровье, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
06:13 17.06.2021 (обновлено: 07:58 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка в парке "Музеон" в Москве
Девушка в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Врач Андрей Тяжельников рассказал, как загорать под солнцем без вреда для здоровья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрослому человеку достаточно 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, а начинать следует с пяти минут в день, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центральную Россию в субботу придет аномальное тепло с температурами до 32 градусов.
"Солнце способствует выработке важного для организма витамина Д. Поэтому бывать на солнце полезно. Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. Для того чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15-20 минут в день, а начинать следует с 5 минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом", - заявил Тяжельников.
По его словам, не стоит находиться на открытом солнце в самые жаркие часы - лучше выбирать утреннее и вечернее время.
Врач добавил, что во время прогулок нужно носить летние головные уборы и легкую, желательно светлую одежду.
Девушка загорает у пруда - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 04:18
Названа категория людей, которым нельзя загорать
 
ТуризмРоссияАндрей ТяжельниковЗдоровьеРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:38Путин пожелал Дегтяреву удачи в избирательной кампании
17:38Владельцы дорогого смартфона Samsung жалуются на серьезные проблемы
17:37В Абхазии утонул турист из Челябинска
17:36В МИД назвали закон "О коренных народах Украины" дискриминационным
17:34Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
Лента новостейМолния