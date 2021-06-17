Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
06:13 17.06.2021 (обновлено: 07:58 17.06.2021)
Врач Андрей Тяжельников рассказал, как загорать под солнцем без вреда для здоровья
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрослому человеку достаточно 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, а начинать следует с пяти минут в день, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центральную Россию в субботу придет аномальное тепло с температурами до 32 градусов.
"Солнце способствует выработке важного для организма витамина Д. Поэтому бывать на солнце полезно. Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. Для того чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15-20 минут в день, а начинать следует с 5 минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом", - заявил Тяжельников.
По его словам, не стоит находиться на открытом солнце в самые жаркие часы - лучше выбирать утреннее и вечернее время.
Врач добавил, что во время прогулок нужно носить летние головные уборы и легкую, желательно светлую одежду.
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