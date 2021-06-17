Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210617/yuvenaliy-1737492769.html
Старейший епископ РПЦ лишился еще одной должности
Старейший епископ РПЦ лишился еще одной должности - РИА Новости, 17.06.2021
Старейший епископ РПЦ лишился еще одной должности
Митрополит Ювеналий (Поярков) - старейший из архиереев Русской православной церкви - освобожден от должности главы Церковно-общественного совета РПЦ по... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:29
2021-06-17T22:29
религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
москва
данилов
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728323179_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_2207dc8afa1c8aa1ebda4d56d78fd980.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Митрополит Ювеналий (Поярков) - старейший из архиереев Русской православной церкви - освобожден от должности главы Церковно-общественного совета РПЦ по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, вместо него назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, возглавлявший с 1977 года Московскую областную епархию, в апреле 2021 года по решению Синода был отправлен на покой в соответствии с его прошением. Вместо него наместником новосозданной Московской митрополии стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел."Священный Синод выразил благодарность митрополиту Ювеналию (Пояркову) за труды, понесенные во главе вышеупомянутого Совета (Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси - ред.). Новым председателем Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел", — цитирует Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя Владимира Легойды.Заседание Синода Русской православной церкви (РПЦ) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось в четверг в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского.Должность председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Ювеналий занимал с 2013 года.
https://ria.ru/20210413/eparkhiya-1728160234.html
https://ria.ru/20210414/yuvenaliy-1728323232.html
москва
данилов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728323179_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_6ed9d76c96bd6a50b193b202b02bff86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир легойда, русская православная церковь, москва, данилов, справки

Старейший епископ РПЦ лишился еще одной должности

22:29 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Митрополит Ювеналий (Поярков) - старейший из архиереев Русской православной церкви - освобожден от должности главы Церковно-общественного совета РПЦ по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, вместо него назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, возглавлявший с 1977 года Московскую областную епархию, в апреле 2021 года по решению Синода был отправлен на покой в соответствии с его прошением. Вместо него наместником новосозданной Московской митрополии стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.
"Священный Синод выразил благодарность митрополиту Ювеналию (Пояркову) за труды, понесенные во главе вышеупомянутого Совета (Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси - ред.). Новым председателем Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел", — цитирует Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя Владимира Легойды.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 22:06Религия и мировоззрение
Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей
Заседание Синода Русской православной церкви (РПЦ) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось в четверг в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского.
Должность председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Ювеналий занимал с 2013 года.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий на богослужении в Успенском соборе. 28 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
14 апреля, 21:54Религия и мировоззрение
Митрополит Ювеналий подал патриарху Кириллу прошение об уходе на покой
 
Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваДаниловСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния