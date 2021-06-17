https://ria.ru/20210617/yuvenaliy-1737492769.html
Старейший епископ РПЦ лишился еще одной должности
Старейший епископ РПЦ лишился еще одной должности - РИА Новости, 17.06.2021
Старейший епископ РПЦ лишился еще одной должности
Митрополит Ювеналий (Поярков) - старейший из архиереев Русской православной церкви - освобожден от должности главы Церковно-общественного совета РПЦ по... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:29
2021-06-17T22:29
2021-06-17T22:29
религия и мировоззрение
владимир легойда
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Митрополит Ювеналий (Поярков) - старейший из архиереев Русской православной церкви - освобожден от должности главы Церковно-общественного совета РПЦ по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, вместо него назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, возглавлявший с 1977 года Московскую областную епархию, в апреле 2021 года по решению Синода был отправлен на покой в соответствии с его прошением. Вместо него наместником новосозданной Московской митрополии стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел."Священный Синод выразил благодарность митрополиту Ювеналию (Пояркову) за труды, понесенные во главе вышеупомянутого Совета (Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси - ред.). Новым председателем Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел", — цитирует Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя Владимира Легойды.Заседание Синода Русской православной церкви (РПЦ) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось в четверг в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского.Должность председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Ювеналий занимал с 2013 года.
https://ria.ru/20210413/eparkhiya-1728160234.html
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владимир легойда, русская православная церковь, москва, данилов, справки
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Митрополит Ювеналий (Поярков) - старейший из архиереев Русской православной церкви - освобожден от должности главы Церковно-общественного совета РПЦ по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, вместо него назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, возглавлявший с 1977 года Московскую областную епархию, в апреле 2021 года по решению Синода был отправлен на покой в соответствии с его прошением. Вместо него наместником новосозданной Московской митрополии стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.
"Священный Синод выразил благодарность митрополиту Ювеналию (Пояркову) за труды, понесенные во главе вышеупомянутого Совета (Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси - ред.). Новым председателем Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел", — цитирует Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя Владимира Легойды.
Заседание Синода Русской православной церкви (РПЦ) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось в четверг в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского.
Должность председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Ювеналий занимал с 2013 года.