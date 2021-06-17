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ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в ГД в пятницу
ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в ГД в пятницу - РИА Новости, 17.06.2021
ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в ГД в пятницу
ЦИК России в пятницу проведет заседание, на котором будет принято решение о длительности голосования на выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T23:10
2021-06-17T23:10
2021-06-17T23:16
элла памфилова
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ЦИК России в пятницу проведет заседание, на котором будет принято решение о длительности голосования на выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября."Мы завтра проведем заседание ЦИК. Решение (о длительности голосования) будет на заседании ЦИК", - сказала Памфилова.
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элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в ГД в пятницу
23:10 17.06.2021 (обновлено: 23:16 17.06.2021)
ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в Госдуму в пятницу