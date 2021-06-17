https://ria.ru/20210617/vybory-1737496093.html

ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в ГД в пятницу

ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в ГД в пятницу - РИА Новости, 17.06.2021

ЦИК примет решение о длительности голосования на выборах в ГД в пятницу

ЦИК России в пятницу проведет заседание, на котором будет принято решение о длительности голосования на выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T23:10

2021-06-17T23:10

2021-06-17T23:16

элла памфилова

цик рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ЦИК России в пятницу проведет заседание, на котором будет принято решение о длительности голосования на выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября."Мы завтра проведем заседание ЦИК. Решение (о длительности голосования) будет на заседании ЦИК", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20210617/vybory-1737495508.html

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элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика