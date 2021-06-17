https://ria.ru/20210617/vybory-1737493801.html

Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму

Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.06.2021

Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 19 сентября, соответствующий указ подписал Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:34

2021-06-17T22:34

2021-06-17T23:19

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 19 сентября, соответствующий указ подписал Владимир Путин.Документ вступил в силу в день официального опубликования.Как сообщила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова, уже в пятницу комиссия проведет заседание, на котором определит длительность голосования.Она ранее также отмечала, что в этом году в шести регионах голосование пройдет в том числе и в дистанционном электронном формате.

https://ria.ru/20210607/vybory-1735992429.html

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россия, владимир путин, политика