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Милонов предложил запретить должникам по алиментам участвовать в выборах

Милонов предложил запретить должникам по алиментам участвовать в выборах - РИА Новости, 17.06.2021

Милонов предложил запретить должникам по алиментам участвовать в выборах

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с предложением запретить недобросовестным родителям или должникам по алиментам... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:17

2021-06-17T15:17

2021-06-17T15:17

россия

элла памфилова

виталий милонов

общество

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с предложением запретить недобросовестным родителям или должникам по алиментам участвовать в выборах любого уровня."Прошу вас оценить идею о запрете на участие в выборах для лиц, уличенных в недобросовестном исполнении своих родительских обязанностей и должникам по выплатам алиментов своим бывшим супругам. Такая мера подтвердит нацеленность Российской Федерации на поддержку семейных ценностей и оградит избирателей от людей, неспособных на зрелую ответственность", - говорится в письме депутата главе ЦИК, имеющемся в распоряжении РИА Новости.По мнению Милонова, российское законодательство накладывает некоторые ограничения на возможность избираться для определенных категорий граждан, среди которых осужденные преступники, иностранные агенты и другие."Безусловно, данные ограничения соответствуют интересам народа Российской Федерации в части сохранения принципа верховенства закона и защиты суверенитета государства. Однако, например, недобросовестные родители или должники по алиментам с точки зрения выборного законодательства являются подходящими кандидатурами для участия в любых выборах в качестве кандидатов", - добавил он.

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734800190.html

россия

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россия, элла памфилова, виталий милонов, общество