https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737418605.html

Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве

Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве

Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю признательность за гостеприимство во время российско-американского саммита в РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:43

2021-06-17T15:43

2021-06-17T15:51

саммит путина и байдена

россия

ги пармелен

владимир путин

европа

женева (город)

швейцария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737225205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c93b98254872690df76d187f52cc0f2.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю признательность за гостеприимство во время российско-американского саммита в Женеве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Хотел бы выразить искреннюю признательность за гостеприимство швейцарской стороны, которое мы в полной мере почувствовали во время российско-американского саммита в Женеве. Профессионализм всех служб и ведомств Конфедерации, участвовавших в подготовке и обеспечении этого мероприятия, заслуживает самой высокой оценки", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что был рад возможности встретиться с Пармеленом. По словам главы государства, общение подтвердило дружественный характер отношений между Россией и Швейцарией."Рассчитываю, что эти отношения будут и далее конструктивно развиваться в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе. От души желаю Вам, господин президент, крепкого здоровья и успехов", - добавляется в телеграмме.

россия

европа

женева (город)

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ги пармелен, владимир путин, европа, женева (город), швейцария, в мире