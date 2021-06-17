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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737418605.html
Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве
Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве
Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю признательность за гостеприимство во время российско-американского саммита в РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:43
2021-06-17T15:51
саммит путина и байдена
россия
ги пармелен
владимир путин
европа
женева (город)
швейцария
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю признательность за гостеприимство во время российско-американского саммита в Женеве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Хотел бы выразить искреннюю признательность за гостеприимство швейцарской стороны, которое мы в полной мере почувствовали во время российско-американского саммита в Женеве. Профессионализм всех служб и ведомств Конфедерации, участвовавших в подготовке и обеспечении этого мероприятия, заслуживает самой высокой оценки", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что был рад возможности встретиться с Пармеленом. По словам главы государства, общение подтвердило дружественный характер отношений между Россией и Швейцарией."Рассчитываю, что эти отношения будут и далее конструктивно развиваться в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе. От души желаю Вам, господин президент, крепкого здоровья и успехов", - добавляется в телеграмме.
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россия, ги пармелен, владимир путин, европа, женева (город), швейцария, в мире
Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве
15:43 17.06.2021 (обновлено: 15:51 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию встречи в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю признательность за гостеприимство во время российско-американского саммита в Женеве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Хотел бы выразить искреннюю признательность за гостеприимство швейцарской стороны, которое мы в полной мере почувствовали во время российско-американского саммита в Женеве. Профессионализм всех служб и ведомств Конфедерации, участвовавших в подготовке и обеспечении этого мероприятия, заслуживает самой высокой оценки", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что был рад возможности встретиться с Пармеленом. По словам главы государства, общение подтвердило дружественный характер отношений между Россией и Швейцарией.
"Рассчитываю, что эти отношения будут и далее конструктивно развиваться в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе. От души желаю Вам, господин президент, крепкого здоровья и успехов", - добавляется в телеграмме.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
 
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