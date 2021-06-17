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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737412972.html
Путин высказался об итогах встречи с Байденом
Путин высказался об итогах встречи с Байденом - РИА Новости, 17.06.2021
Путин высказался об итогах встречи с Байденом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите в Женеве они с главой США Джо Байденом определили ключевые позиции, по которым страны могут сблизиться, есть РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:21
2021-06-17T16:21
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
саммит путина и байдена
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите в Женеве они с главой США Джо Байденом определили ключевые позиции, по которым страны могут сблизиться, есть вещи, которые представляют абсолютный приоритет и интерес для обеих сторон.Саммит РФ-США прошел в Женеве 16 июня."Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений."Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам", — сказал президент.Путин назвал очень важным практическим вопросом, как Россия будет выстраивать отношения с США по Афганистану, в Арктике, отметив озабоченность обеспечением безопасности в регионе с учетом планов США вывести войска из Афганистана."Допустим, Афганистан. Американские войска выходят из Афганистана. Это у нас там совсем рядом. У нас там совсем рядом, у нас военная база в Таджикистане находится. Как мы будем выстраивать отношения по этому направлению, как будем обеспечивать безопасность в регионе. Очень важный практический вопрос. Есть и другие вещи, связанные с окружающей средой, с изменением климата. В этой связи как мы будем выстраивать работу в Арктике, где открывается Северный морской путь для круглогодичной навигации", - сказал российский лидер.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путин высказался об итогах встречи с Байденом
15:21 17.06.2021 (обновлено: 16:21 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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Путин сообщил, что на встрече с Байденом определили ключевые позиции по сближению с США

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите в Женеве они с главой США Джо Байденом определили ключевые позиции, по которым страны могут сблизиться, есть вещи, которые представляют абсолютный приоритет и интерес для обеих сторон.
Саммит РФ-США прошел в Женеве 16 июня.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
09:20Саммит Путина и Байдена
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"Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.
"Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам", — сказал президент.
Путин назвал очень важным практическим вопросом, как Россия будет выстраивать отношения с США по Афганистану, в Арктике, отметив озабоченность обеспечением безопасности в регионе с учетом планов США вывести войска из Афганистана.
"Допустим, Афганистан. Американские войска выходят из Афганистана. Это у нас там совсем рядом. У нас там совсем рядом, у нас военная база в Таджикистане находится. Как мы будем выстраивать отношения по этому направлению, как будем обеспечивать безопасность в регионе. Очень важный практический вопрос. Есть и другие вещи, связанные с окружающей средой, с изменением климата. В этой связи как мы будем выстраивать работу в Арктике, где открывается Северный морской путь для круглогодичной навигации", - сказал российский лидер.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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