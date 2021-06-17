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Путин высказался об итогах встречи с Байденом

Путин высказался об итогах встречи с Байденом - РИА Новости, 17.06.2021

Путин высказался об итогах встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите в Женеве они с главой США Джо Байденом определили ключевые позиции, по которым страны могут сблизиться, есть РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:21

2021-06-17T15:21

2021-06-17T16:21

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

саммит путина и байдена

сша

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите в Женеве они с главой США Джо Байденом определили ключевые позиции, по которым страны могут сблизиться, есть вещи, которые представляют абсолютный приоритет и интерес для обеих сторон.Саммит РФ-США прошел в Женеве 16 июня."Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений."Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам", — сказал президент.Путин назвал очень важным практическим вопросом, как Россия будет выстраивать отношения с США по Афганистану, в Арктике, отметив озабоченность обеспечением безопасности в регионе с учетом планов США вывести войска из Афганистана."Допустим, Афганистан. Американские войска выходят из Афганистана. Это у нас там совсем рядом. У нас там совсем рядом, у нас военная база в Таджикистане находится. Как мы будем выстраивать отношения по этому направлению, как будем обеспечивать безопасность в регионе. Очень важный практический вопрос. Есть и другие вещи, связанные с окружающей средой, с изменением климата. В этой связи как мы будем выстраивать работу в Арктике, где открывается Северный морской путь для круглогодичной навигации", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире