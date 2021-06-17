https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737377760.html

Итальянский депутат оценил встречу Путина и Байдена

Итальянский депутат оценил встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Итальянский депутат оценил встречу Путина и Байдена

Участники российско-американского саммита в Женеве проявили взаимное уважение, согласившись в необходимости избегать опасных противостояний, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:31

2021-06-17T12:31

2021-06-17T12:31

россия

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джо байден

владимир путин

сирия

сша

в мире

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РИМ, 17 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Участники российско-американского саммита в Женеве проявили взаимное уважение, согласившись в необходимости избегать опасных противостояний, заявил РИА Новости член палаты депутатов итальянского парламента Пино Кабрас (Pino Cabras)."На таких саммитах обычно не происходит крупных прорывов, я думаю, что это стало положительным опытом. Стороны проявили себя уважительно друг к другу и обсудили такие важные досье, как ядерное оружие, сойдясь во мнении о необходимости избежать противостояния, которые может увеличить взаимные риски", - сказал депутат группы "Альтернатива есть".По его словам, повестка встречи оказалась подробной, несмотря на жесткие слова американского лидера в адрес России на последнем саммите НАТО, "он признал, что что Россия играет важную роль в Сирии и Ливии и завоевала себе место по многим актуальным темам повестки В каком-то смысле он вынул каштаны из огня", - сказал парламентарий.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году."Все положительные результаты на международном уровне в плане мирного сосуществования рождались от улучшения дипломатических отношений, так же было после Кубинского кризиса 1962 года. Тогда все поняли, что необходимо иметь прямую линию, чтобы разрешать вопросы дипломатически", - отметил зампредседателя комиссии по иностранным делам."Ряд аспектов отношений остаются замороженными, потому что никто не хочет прибегать к принуждению. Есть идеологическая позиция на Западе против автократий, в число которых включают России, но помимо этой риторики я не вижу изменений в военном плане, потому что наращивать трения не идет на пользу никому", - сказал Кабрас.

https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737361780.html

https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737356199.html

россия

сирия

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россия, нато, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире