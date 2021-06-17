https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737356199.html

Китайские СМИ оценили встречу Путина и Байдена

Китайские СМИ оценили встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Китайские СМИ оценили встречу Путина и Байдена

Китайские СМИ в подробностях описывают атмосферу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, жесты и поведение двух лидеров, делая особый... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:51

2021-06-17T10:51

2021-06-17T10:51

саммит путина и байдена

россия

g7

дональд трамп

билл клинтон

джо байден

владимир путин

москва

сша

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китайские СМИ в подробностях описывают атмосферу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, жесты и поведение двух лидеров, делая особый упор на том, что добиться конкретных результатов, необходимых для потепления отношений Москвы и Вашингтона, на вилле в Женеве не удалось, и строя предположения, почему по итогам переговоров не было совместной пресс-конференции.Выражения "Пубайхуэй" или "Байпухуэй", образованные сочетанием первых иероглифов в фамилиях Путина (普京 "Пу-цзин") и Байдена (拜登 "Бай-дэн"), стали циркулировать в китайском интернете еще с момента объявления о встрече, а на утро после саммита тема переговоров двух президентов была на втором месте по запросам в крупнейшем китайском поисковике Baidu.Издание China Daily в четверг опубликовало статью с заголовком "Осторожный саммит Байдена и Путина избежал враждебности", где подчеркивается, что после долгих переговоров, которые лидеры оценили как "позитивные", президенты все же не провели совместную пресс-конференцию. Как заявил изданию политолог Кал Джиллсон, президент Байден не хотел, чтобы на совместной пресс-конференции произошло что-то неловкое, принижающее образ серьезных людей, вовлеченных в серьезные переговоры.По мнению Джиллсона, встреча должна была показать, как два опытных лидера разбираются с множеством проблем в поисках нескольких вопросов, где у них может быть достаточно общих интересов и целей, чтобы начать серьезную работу.Газета Global Times статью о встрече начала с того, что ожидания от саммита лидеров двух стран изначально были довольно низкими, подчеркнув, что встреча вряд ли положит конец напряженности между двумя мировыми державами. Издание отмечает, что после рукопожатия журналисты не увидели ни "напряженного разговора" между двумя лидерами, который произошел на встрече Барака Обамы и Владимира Путина, ни "драматической атмосферы", когда бывший президент США Дональд Трамп, "казалось, был ослеплен Путиным".Газета отмечает, что российский президент перед встречей предоставил больше информации СМИ, чем Байден, это по мнению издания показывает, что российский лидер лучше работает с прессой, чем его американский коллега. "Как говорят эксперты, Путин - российский лидер, имеющий опыт общения с пятью разными президентами США, от Билла Клинтона до Джо Байдена, и он прекрасно понимает, что такое США", - указано в статье.Эксперт Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил газете, что встреча с российским президентом стала наиболее важным пунктом европейского турне Байдена, в то время как встречи с союзниками по G7 и НАТО были больше для демонстрации единства, саммит с Путиным был построен вокруг действительно существующей между странами напряженности.Новостной портал "Чжунго синьвэнван" назвал саммит встречей "без кулаков и объятий", отметив, что на фоне того, что отношения России и США находятся "в точке замерзания", к встрече было приковано особое внимание всего мира. Портал также отметил, что помимо встречи, рукопожатия и начала переговоров, президенты крайне мало времени появлялись вместе перед СМИ.При этом сайты крупных газет, включая "Бэйцзин ваньбао", "Чжунго циннянь" и портал "Хуаньцюван", опубликовали разбор деталей поведения лидеров, размещенный в аккаунте "Ню Таньцинь" в соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, заместитель главного редактора журнала "Global" агентства Синьхуа Лю Хун.В статье говорится, что после того, как президенты сели в кресла, у Байдена в руках была карточка, на которую он периодически поглядывал, при этом российский президент был очень расслаблен и ничего не держал в руках. "Что это показывает? Либо Байден был серьезен и полностью подготовлен, либо он боялся забыть слова и сказать что-то не то", - указано в статье.По языку тела, отмечается в заметке, было понятно, что оба лидера немного нервничали, но и Путин, и Байден прекрасно знали, что за ними наблюдает весь мир, поэтому оба президента старались показать уверенность в себе и спокойствие.Также в статье подчёркивается, что пресс-конференция российского президента продолжалась 55 минут, за которые он ответил более чем на 20 вопросов, и при этом говорил без суфлера, "Путин в полной мере продемонстрировал преимущество и уверенность в себе". Байден же говорил с журналистами только около получаса, ответив на семь вопросов, при этом 11 минут он использовал телесуфлер. Возможно поэтому, добавили в газете, президенты и не провели совместную пресс-конференцию.Отвечая на вопрос о том, каковы итоги и кто победитель переговоров, автор статьи указывает, что единственный конкретный результат встречи - это то, что послы двух стран могут наконец вернуться к работе."Обе стороны считают себя победителями… Конечно, есть подарки, но они не сказали, что продолжат встречи, не пригласили друг другу в свои страны, результаты можете оценить сами", - добавил автор материала.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210617/sammit-1737334660.html

https://ria.ru/20210616/peregovory-1737324397.html

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москва

сша

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