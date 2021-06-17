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Эксперт оценил заявление Трампа о встрече Путина и Байдена
Эксперт оценил заявление Трампа о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
Эксперт оценил заявление Трампа о встрече Путина и Байдена
Заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо, обусловлено внутриамериканскими... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:30
2021-06-17T10:30
2021-06-17T10:31
саммит путина и байдена
россия
пир-центр
евгений бужинский
дональд трамп
джо байден
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо, обусловлено внутриамериканскими разборками между республиканцами и демократами, заявил РИА Новости председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Владимира Путина с предшественником Джо Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году."Это все их внутриамериканские внутрипартийные разборки. Я б не придавал значения оценкам Трампа, Помпео, которые, естественно, отыгрывают то, что было сказано демократами после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки. Демократы поливали грязью ту встречу, сейчас республиканцы делают то же самое", - заявил Бужинский, отметив, что в целом встреча прошла позитивно и диалог может быть начат."Послы возвращаются, диалог по стратстабильности будет начат, но опять же все отдано на откуп Госдепартаменту и нашему МИД", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что точная дата начала диалога и повестка переговоров не обозначены, диалог по кибербезопасности будет начат, "но когда, тоже непонятно"."О чем-то принципиально договорились, а дальше все будет зависеть от внутриведомственного согласования о том, как стороны договорятся продолжить этот диалог и как реализовывать эти договоренности", - добавил Бужинский.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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россия, пир-центр, евгений бужинский, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Эксперт оценил заявление Трампа о встрече Путина и Байдена
10:30 17.06.2021 (обновлено: 10:31 17.06.2021)
Эксперт заявил, что слова Трампа о саммите в Женеве обусловлено внутриамериканскими разборками
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Заявление Дональда Трампа
о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо, обусловлено внутриамериканскими разборками между республиканцами и демократами, заявил РИА Новости председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский
.
Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве
. Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Владимира Путина
с предшественником Джо Байдена
республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
"Это все их внутриамериканские внутрипартийные разборки. Я б не придавал значения оценкам Трампа, Помпео, которые, естественно, отыгрывают то, что было сказано демократами после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки. Демократы поливали грязью ту встречу, сейчас республиканцы делают то же самое", - заявил Бужинский, отметив, что в целом встреча прошла позитивно и диалог может быть начат.
"Послы возвращаются, диалог по стратстабильности будет начат, но опять же все отдано на откуп Госдепартаменту и нашему МИД", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что точная дата начала диалога и повестка переговоров не обозначены, диалог по кибербезопасности будет начат, "но когда, тоже непонятно".
"О чем-то принципиально договорились, а дальше все будет зависеть от внутриведомственного согласования о том, как стороны договорятся продолжить этот диалог и как реализовывать эти договоренности", - добавил Бужинский.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.