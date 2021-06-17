https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737352922.html

Эксперт оценил заявление Трампа о встрече Путина и Байдена

Эксперт оценил заявление Трампа о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Эксперт оценил заявление Трампа о встрече Путина и Байдена

Заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо, обусловлено внутриамериканскими... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:30

2021-06-17T10:30

2021-06-17T10:31

саммит путина и байдена

россия

пир-центр

евгений бужинский

дональд трамп

джо байден

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо, обусловлено внутриамериканскими разборками между республиканцами и демократами, заявил РИА Новости председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Владимира Путина с предшественником Джо Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году."Это все их внутриамериканские внутрипартийные разборки. Я б не придавал значения оценкам Трампа, Помпео, которые, естественно, отыгрывают то, что было сказано демократами после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки. Демократы поливали грязью ту встречу, сейчас республиканцы делают то же самое", - заявил Бужинский, отметив, что в целом встреча прошла позитивно и диалог может быть начат."Послы возвращаются, диалог по стратстабильности будет начат, но опять же все отдано на откуп Госдепартаменту и нашему МИД", - заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что точная дата начала диалога и повестка переговоров не обозначены, диалог по кибербезопасности будет начат, "но когда, тоже непонятно"."О чем-то принципиально договорились, а дальше все будет зависеть от внутриведомственного согласования о том, как стороны договорятся продолжить этот диалог и как реализовывать эти договоренности", - добавил Бужинский.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

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россия

москва

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россия, пир-центр, евгений бужинский, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире