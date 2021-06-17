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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737351647.html
В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена
В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена
Президент Владимир Путин на встрече с лидером США Джо Байденом дал понять, что Россия не отступит со своих позиций, при этом можно говорить о нормализации,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:23
2021-06-17T10:28
саммит путина и байдена
россия
андрей исаев
госдума рф
единая россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с лидером США Джо Байденом дал понять, что Россия не отступит со своих позиций, при этом можно говорить о нормализации, сообщил журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.На пресс-подходе один из журналистов попросил Исаева прокомментировать встречу президентов в Женеве."Путин дал понять всем, что Россия придерживается твердых позиций, с которых не сворачивает. Но вместе с тем, мы действием в интересах международной безопасности. Россия была и будет сверхдержавой", - сообщил депутат.Он добавил, что нормализация произошла – есть договоренности о нормализации дипломатической работы.
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россия
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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена
10:23 17.06.2021 (обновлено: 10:28 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Депутат от "Единой России" Исаев оценил итоги встречи Путина и Байдена в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с лидером США Джо Байденом дал понять, что Россия не отступит со своих позиций, при этом можно говорить о нормализации, сообщил журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
На пресс-подходе один из журналистов попросил Исаева прокомментировать встречу президентов в Женеве.
"Путин дал понять всем, что Россия придерживается твердых позиций, с которых не сворачивает. Но вместе с тем, мы действием в интересах международной безопасности. Россия была и будет сверхдержавой", - сообщил депутат.
Он добавил, что нормализация произошла – есть договоренности о нормализации дипломатической работы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Саммит Путина и БайденаРоссияАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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