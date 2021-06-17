https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737351647.html

В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена

В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена

Президент Владимир Путин на встрече с лидером США Джо Байденом дал понять, что Россия не отступит со своих позиций, при этом можно говорить о нормализации,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:23

2021-06-17T10:23

2021-06-17T10:28

саммит путина и байдена

россия

андрей исаев

госдума рф

единая россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737236935_0:264:2872:1880_1920x0_80_0_0_e3407c3857251186efce414891762920.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с лидером США Джо Байденом дал понять, что Россия не отступит со своих позиций, при этом можно говорить о нормализации, сообщил журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.На пресс-подходе один из журналистов попросил Исаева прокомментировать встречу президентов в Женеве."Путин дал понять всем, что Россия придерживается твердых позиций, с которых не сворачивает. Но вместе с тем, мы действием в интересах международной безопасности. Россия была и будет сверхдержавой", - сообщил депутат.Он добавил, что нормализация произошла – есть договоренности о нормализации дипломатической работы.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире