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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса
Любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния, сегодня должны заставить человека изолироваться и обратиться за... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:42
2021-06-17T23:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния, сегодня должны заставить человека изолироваться и обратиться за медицинской помощью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она обратила внимание на то, что молодые люди зачастую не обращают внимания на подобное недомогание, чего по её мнению делать не стоит.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса
22:42 17.06.2021 (обновлено: 23:48 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Роспотребнадзора Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния, сегодня должны заставить человека изолироваться и обратиться за медицинской помощью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Любые симптомы должны заставить человека обратиться к врачу. Головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, ну уж знаменитая потеря обоняния или какие-то другие симптомы - это все основания для того, чтобы остаться дома, не выходить из дома, изолироваться и обратиться за медицинской помощью", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она обратила внимание на то, что молодые люди зачастую не обращают внимания на подобное недомогание, чего по её мнению делать не стоит.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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