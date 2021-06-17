https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html

Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса

Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021

Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса

Любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния, сегодня должны заставить человека изолироваться и обратиться за... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:42

2021-06-17T22:42

2021-06-17T23:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c48e529923d5f48ce9f93adf9668cab.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния, сегодня должны заставить человека изолироваться и обратиться за медицинской помощью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она обратила внимание на то, что молодые люди зачастую не обращают внимания на подобное недомогание, чего по её мнению делать не стоит.

https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737457522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество