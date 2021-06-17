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Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса
Любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния, сегодня должны заставить человека изолироваться и обратиться за... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:42
2021-06-17T22:42
2021-06-17T23:48
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния, сегодня должны заставить человека изолироваться и обратиться за медицинской помощью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она обратила внимание на то, что молодые люди зачастую не обращают внимания на подобное недомогание, чего по её мнению делать не стоит.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса
22:42 17.06.2021 (обновлено: 23:48 17.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса