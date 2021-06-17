Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/vozhdenie-1737353583.html
Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения
Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения - РИА Новости, 17.06.2021
Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения
В российские школы нужно вернуть уроки вождения, в таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:34
2021-06-17T10:34
россия
михаил черников
гибдд мвд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/143258/61/1432586102_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_d6b7e6f837038126e473dd4e1f7cd610.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В российские школы нужно вернуть уроки вождения, в таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил РИА Новости в четверг глава Госавтоинспекции Михаил Черников.В начале июня, как писали СМИ, с аналогичным предложением выступили депутаты Госдумы, сославшись на опыт Советского Союза.По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время. В ряде регионов эксперимент уместно начать с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права, предложил Черников."Получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Наконец, такая специальность востребована в армии, где существует высокая потребность в водительском составе", – подчеркнул глава Госавтоинспекции.Он также выразил мнение, что раннее начало обучения навыкам вождения отразится и на дисциплине школьников: "Так у нас получится воспитать патриотов, готовых учиться и работать, занимаясь полезным делом. Тем более, что интерес к обучению, к технике есть и у парней, и у девушек".Уже сейчас, по его словам, в России при поддержке Госавтоинспекции работает одно из самых массовых подростковых движений – "Юные инспекторы движения". По всей стране в отрядах занимаются свыше 433 тысяч подростков, изучая ПДД и основы безопасного поведения на дороге, отметил Черников.В то же время ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург раскритиковал идею включить курсы вождения в обязательный школьный курс - программу "нельзя раздувать бесконечно", - но выразил мнение, что предмет можно сделать одним из дополнительных модулей.По его словам, во многих школах подобные курсы уже есть в рамках кружков и секций, а внедрить этот предмет повсеместно не получится по экономическим соображениям: тогда пришлось бы закупать для всех школ машины, строить полигоны для тренировок - "это огромные затраты".
https://ria.ru/20210402/prava-1604015640.html
https://ria.ru/20210607/prava-1735925938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/143258/61/1432586102_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_ddad9a52db0a8a55f0f40c54e350f78e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил черников, гибдд мвд рф, общество
Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения
10:34 17.06.2021
 
© Fotolia / Denis TablerШкольник за рулем автомобиля
Школьник за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Fotolia / Denis Tabler

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников поддержал идею вернуть в школы уроки вождения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В российские школы нужно вернуть уроки вождения, в таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил РИА Новости в четверг глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
В начале июня, как писали СМИ, с аналогичным предложением выступили депутаты Госдумы, сославшись на опыт Советского Союза.
"Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ", – сказал Черников.
По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время. В ряде регионов эксперимент уместно начать с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права, предложил Черников.
"Получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Наконец, такая специальность востребована в армии, где существует высокая потребность в водительском составе", – подчеркнул глава Госавтоинспекции.
Практические занятия в автошколе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 18:38
Россиянам рассказали, как успешно сдать на права по новым правилам
Он также выразил мнение, что раннее начало обучения навыкам вождения отразится и на дисциплине школьников: "Так у нас получится воспитать патриотов, готовых учиться и работать, занимаясь полезным делом. Тем более, что интерес к обучению, к технике есть и у парней, и у девушек".
"Несовершеннолетний, прошедший столь серьезную поэтапную подготовку, не только сможет без труда сдать экзамен в автошколе и получить водительское удостоверение, но и, вероятно, станет достаточно грамотным, подготовленным участником дорожного движения", - полагает собеседник агентства.
Уже сейчас, по его словам, в России при поддержке Госавтоинспекции работает одно из самых массовых подростковых движений – "Юные инспекторы движения". По всей стране в отрядах занимаются свыше 433 тысяч подростков, изучая ПДД и основы безопасного поведения на дороге, отметил Черников.
В то же время ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург раскритиковал идею включить курсы вождения в обязательный школьный курс - программу "нельзя раздувать бесконечно", - но выразил мнение, что предмет можно сделать одним из дополнительных модулей.
По его словам, во многих школах подобные курсы уже есть в рамках кружков и секций, а внедрить этот предмет повсеместно не получится по экономическим соображениям: тогда пришлось бы закупать для всех школ машины, строить полигоны для тренировок - "это огромные затраты".
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 02:17
Граждан предупредили, когда можно лишиться прав "ни за что"
 
РоссияМихаил ЧерниковГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36В МИД назвали закон "О коренных народах Украины" дискриминационным
17:34Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
Лента новостейМолния