https://ria.ru/20210617/vozhdenie-1737353583.html

Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения

Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения - РИА Новости, 17.06.2021

Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения

В российские школы нужно вернуть уроки вождения, в таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:34

2021-06-17T10:34

2021-06-17T10:34

россия

михаил черников

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В российские школы нужно вернуть уроки вождения, в таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил РИА Новости в четверг глава Госавтоинспекции Михаил Черников.В начале июня, как писали СМИ, с аналогичным предложением выступили депутаты Госдумы, сославшись на опыт Советского Союза.По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время. В ряде регионов эксперимент уместно начать с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права, предложил Черников."Получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Наконец, такая специальность востребована в армии, где существует высокая потребность в водительском составе", – подчеркнул глава Госавтоинспекции.Он также выразил мнение, что раннее начало обучения навыкам вождения отразится и на дисциплине школьников: "Так у нас получится воспитать патриотов, готовых учиться и работать, занимаясь полезным делом. Тем более, что интерес к обучению, к технике есть и у парней, и у девушек".Уже сейчас, по его словам, в России при поддержке Госавтоинспекции работает одно из самых массовых подростковых движений – "Юные инспекторы движения". По всей стране в отрядах занимаются свыше 433 тысяч подростков, изучая ПДД и основы безопасного поведения на дороге, отметил Черников.В то же время ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург раскритиковал идею включить курсы вождения в обязательный школьный курс - программу "нельзя раздувать бесконечно", - но выразил мнение, что предмет можно сделать одним из дополнительных модулей.По его словам, во многих школах подобные курсы уже есть в рамках кружков и секций, а внедрить этот предмет повсеместно не получится по экономическим соображениям: тогда пришлось бы закупать для всех школ машины, строить полигоны для тренировок - "это огромные затраты".

https://ria.ru/20210402/prava-1604015640.html

https://ria.ru/20210607/prava-1735925938.html

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россия, михаил черников, гибдд мвд рф, общество